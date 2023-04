Viuda de Julián Figueroa tuvo que tomar extrema decisión para protegerse de ataques

En medio del dolor por la repentina muerte de su esposo, Julián Figueroa, su viuda, la joven Imelda Garza Tuñón, ha tenido que soportar además una ola de insultos en redes sociales.

La nuera de Maribel Guardia, sin motivo alguno, ha sido objeto de todo tipo de mensajes crueles y comentarios de cibernautas que no creen en el dolor que la joven, quien sostuvo una relación de 9 años con el cantante, está sintiendo.

Y ante semejante ola de ataques, que no tiene por qué soportar, los fans de la viuda de Julián Figueroa notaron que la rubia tomó una decisión extrema para ponerle freno a los “haters”.

Imelda canceló la opción de que los usuarios de Instagram puedan poner comentarios en sus publicaciones nuevas, tras la muerte de su marido.

Así se aprecia en un reciente video en el que la nuera de Maribel Guardia honró el amor que se tuvo con su esposo y mostró, lo bien que la pasaban juntos, pero ningún fan ni seguidor pudo comentar nada.

Lo mismo ocurrió con la publicación que hizo tras el fallecimiento de su esposo, donde mostró su pesar, y ya no se puede comentar nada.

“Te amo por siempre 💙 Estás en un lugar mejor junto a tu papá y me dejas con el corazón partido en mil pedazos pero con muchos recuerdos felices y muchas risas, vuela alto amore 🕊️”, fue el mensaje póstumo que Imelda dedicó al amor de su vida.

A pesar de la decisión de eliminar la opción de comentarios a sus publicaciones futuras y anteriores, Imelda dejó comentarios previos que recibió en sus antiguos post.

Fans de Julián Figueroa creen que Imelda no perdonó del todo a su esposo, tras un incidente registrado el año pasado cuando una revista de entretenimiento lo captó besando a una mujer en un lugar de eventos, que él justificó diciendo que era una fan.

“Las fotos que me tomaron, fue una chava que se me acercó, mientras yo estaba cantando en un lugar que me invitaron. Me dio un beso y luego y me acerqué, la volví a abrazar y le dije: ‘gracias hermosa’. Pláticamos, la llevé a su coche, eso fue sacado de contexto”, dijo Julián el año pasado al programa “Sale el sol”.

MIRA AQUÍ EL VIDEO DE LA PRESUNTA INFIDELIDAD DE JULIÁN FIGUEROA

“Mi accionar no fue el más apropiado y le ofrezco disculpas a mi esposa, que es el amor de mi vida. Mi amor, lo siento, si mi comportamiento no fue el mejor”, recalcó el hijo del Rey del Jaripeo, reconociendo que ese beso afectó las cosas con su mujer. “Estábamos teniendo un momento muy bonito en nuestra relación, obviamente ella está enojada, está triste… qué te puedo decir. Y el más sacado de onda soy yo, porque eso me afecta a mí y a ella”.

Pero tras meses del incidente, las cosas entre Julián e Imelda se mejoraron, como lo dejaron ver en redes.

“Hoy hace 9 años tomé la mejor decisión de mi vida, pedirle a la mujer mas hermosa que he conocido que fuera mi novia. No cambiaría un segundo de este hermoso viaje por todos los tesoros del mundo. Te amo @imetunon desde el principio hasta el final. Eres y siempre serás mi único amor”, dijo Julián en noviembre pasado, con motivo de su noveno aniversario al lado de la madre de su hijo, Juliancito.