Violent Night: Buena combinación de violencia y comedia

Violent Night es exactamente lo que dice en el título: violenta. Así es, la cinta es totalmente violenta, sangrienta e intensa. Pero no todo es violencia. La historia tiene su lado cómico. Aunque no lo creas, esta cinta tiene su toque de comedia en medio de tanta violencia y sangre. Es como si mezclaras las cintas Die Hard con Bad Santa. David Harbour, de Stranger Things, es el protagonista que le da vida a Santa Claus en esta cinta dirigida por Tommy Wirkola. Violent Night estrena este 2 diciembre en los cines.

El actor David Harbour es perfecto para este papel. El actor tiene un gran carisma y a la misma es intimídante ya que no se deja de nadie. En otras palabras, el actor muestra su lado vulnerable pero a la misma vez te puede arrancar la cabeza. Una de las cosas más impresionantes es ver que David hace la mayoría de los stunts. Es verdaderamente impresionante ver a David Harbout, de Stranger Things, hacer casi todas las acrobacias.

Si hablamos de la historia, en muy creativa. La violencia y los chistes son muy cuidados. Si sabes de qué se trata la historia antes de ver la cinta, quizás te imágenes que veras mucha acción y a la vez te reirás a carcajadas. Pues no te equivocas. Wirkola hizo muy bien su trabajo a la hora de dirigir una cinta sangrienta con su toque de comedia.

Tampoco nos podemos olvidar que Violent Night se centra en la Navidad y en su magia. Desde que empieza la película se puede disfrutar de canciones navideñas y sus tradiciones. Las cuales te ponen en ambiente navideño y a la misma vez te dice que esta película es una comedia de acción. Ya que en medio de una sangrienta pelea escuchas los villancicos de fondo.

Esta cinta definitivamente se convertirá en uno de los clásicos de ver entre los jóvenes en la época de Navidad.

Por cierto, John Leguizamo tiene una excelente participación en esta cinta. Su actuación hará que lo odies por completo, pero a la misma vez te despertará pena. Pero ver a Leguizamo actuar frente a David Harbout fue una gran sorpresa, ya que ambos actores lo dejan todo, pero todo en Violent Night. Ambos te despertarán muchos sentimientos y a la misma vez te arrancarán carcajadas.

No te puedes perder esta cinta este mes de diciembre, o en las próximas épocas navideñas. Recuerda, una vez que veas Violent Night, no volverás a ver a Santa de la misma manera.

Violent Night cuenta la historia de un equipo de élite de mercenarios irrumpe una celebración familiar en Nochebuena y toma a todos como rehenes en el interior. Sin embargo, no están preparados para enfrentar a un héroe sorpresa: Santa Claus está en el terreno y está a punto de demostrar por qué este Nicolás no es un santo.

Además descubrirás que este Santa Claus también tiene su lado oscuro, uno que nunca antes se había hablado pero realmente es muy interesante.