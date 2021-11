Sing 2: Elenco de primera y buena música

Sing 2 cuenta con un elenco repleto de estrellas, mucha música buena y diversión para toda la familia. La cinta animada, que estrena el próximo 22 de diciembre, reúne a un gran elenco de actores como Matthew McConaughey, Reese Witherspoon y Scarlett Johansson, entre otros. Además de una gran animación, imágenes creativas y una mezcla única de música de varios géneros; y décadas que dejarán a toda la familia con una canción o dos grabadas en la cabeza durante al menos uno o dos días.

En lo que respecta a los actores, es una buena combinación de aquellos que probablemente no asociaría normalmente con el trabajo de actores que prestan su voz, algunos que podrían tener una o dos experiencias previas, algunos recién llegados, así como profesionales que han hecho esto varias veces y otros que lo hicieron por primera vez. Pero lo cierto es que todos vinieron con todo para darle vida a esta nueva animación.

La gran final musical del tercer acto podría ser un acto en Las Vegas

La animación y las imágenes también son bastante agradables, especialmente cuando se trata del gran final musical del tercer acto. Es tan divertido e ingenioso que quizás el único inconveniente es que no es un espectáculo en la vida real que puedas ir a ver con tus amigos o familiares a Las Vegas y/o Broadway, al menos no todavía.

La música es bastante buena y hay algo para todos, casi sin importar la edad. Claro, su objetivo principal es complacer al público más joven, pero todavía hay una buena cantidad de canciones antiguas que atraerían a los espectadores mayores y se convertirían en las nuevas favoritas de los más jóvenes que tal vez nunca las hayan escuchado antes.





Sing 2 – Official Trailer 2 [HD] Sing 2 Early Access Screenings on November 27 singmovie.com Follow Sing: instagram.com/singmovie facebook.com/SingMovie twitter.com/singmovie tiktok.com/@singmovie Follow Illumination: instagram.com/illuminationent facebook.com/illuminationent twitter.com/illumination — This holiday season, the new chapter in Illumination’s smash animated franchise arrives with big dreams and spectacular hit songs as the ever-optimistic koala, Buster Moon, and his all-star cast of performers prepare to launch… 2021-11-04T12:30:31Z

La historia en general es probablemente el aspecto más débil de la película, no es particularmente original o innovadora, a menudo a veces un poco cliché. Sin embargo, los actores llevan lo que de otra manera podrían ser momentos predecibles y planos a un nivel mucho mas poderoso que resuena a pesar de ser quizás demasiado familiar. Pero para quién está dirigida esta película, en este caso a los niños, Sing 2 le da al blanco. Quizás lo mejor que podrían haber hecho es hacer la película sobre el musical de ciencia ficción que los personajes están tratando de armar, que podría haber logrado más y haber sido un poco más atrevido.

Los niños realmente disfrutarán esta película y querrán volver a verla más de una vez, especialmente los grandes números musicales y los padres seguramente se sorprenderán cantando canciones en voz alta repetidamente que probablemente no lo harían de otra manera.

Sing 2: Sinopsis

Can-do koala Buster Moon y su elenco estelar de artistas animales se preparan para lanzar un deslumbrante espectáculo escénico en la brillante capital mundial del entretenimiento. Solo hay un problema: tiene que encontrar y persuadir a la estrella de rock más solitaria del mundo para que se una a ellos. Lo que comienza como el sueño de Buster de tener éxito luego se convierte en un recordatorio emocional del poder de la música para curar incluso el corazón más roto.

Sing 2: Elenco





Scarlett Johansson, Bono – I Still Haven't Found What I'm Looking For (For Sing 2) [Snipped] Scarlett Johansson, Bono performing 'I Still Haven't Found What I'm Looking For' #Sing2 #U2 #ScarlettJohansson #Bono 2021-08-26T08:11:08Z

Elenco: Matthew McConaughey, Reese Witherspoon, Scarlett Johansson, Taron Egerton, Tori Kelly, Nick Kroll, Bobby Cannavale, Halsey, Pharrell Williams, Letitia Wright, Eric André, Chelsea Peretti y Bono. Arriba puedes escuchar cantar a Scarlett Johansson.

Escrita por: Garth Jennings Directed by: Garth Jennings

Productores: Chris Meledandri, Janet Healy

Sing 2 estrena el 22 de diciembre, así que sería perfecta para verla durante las fiestas navideñas acompañado de la familia.