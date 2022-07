Stranger Things: Noah Schnapp confirma los rumores sobre la relación Will y Mike

Noah Schnapp, el protagonista de “Stranger Things”, confirmó los rumores sobre la relación de Will y Mike. Durante una entrevista en la que habló de la cuarta temporada de “Stranger Things”, el camino que ha recorrido Will en la aventura que han vivido los habitantes del pueblo de Hawkins, y cómo ha cambiado su vida desde que es una de las estrellas más grandes del universo de Netflix, Schnapp tocó el tema de los comentarios que ha generado la forma en la que su personaje trata a Mike, interpretado por Finn Wolfhard.

En sus declaraciones para “Variety”, una publicación en inglés especializada en el mundo del entretenimiento, Schnapp aseguró que la sexualidad de los personajes de “Strangers Things” ha estado clara desde la primera temporada.

Desde el primer momento se comenzó a insinuar que “Will era gay”. Es algo que el actor sabía desde que aceptó interpretar al niño que desencadena las terribles situaciones que se ven en “Stranger Things”.

“Creo que para la temporada 4, solo fui yo interpretando a este personaje que ama a su mejor amigo pero lucha por saber si será aceptado o no, y se sentirá como un error y como si no perteneciera. Will siempre se ha sentido así”.