¿Cuándo estrena Stranger Things 5?

Muchos no se despegaron de sus televisores el pasado 1ro de julio para ver el volumen 2 de Stranger Things, de Netflix. Ahora miles de personas esperan con ansias la quinta temporada de la exitosa serie. La gran noticia es que la quinta temporada está confirmada pero todavía no han empezado a filmar.

¿Stranger Things 5 estrena en 2023?

Los creadores de Stranger Things, Matt y Ross Duffer, escribieron una carta en la que dicen que la Temporada 4 sería la penúltima temporada, y que la temporada 5 terminarían con los personajes presentados en la Temporada 1. Los hermanos escribieron que siempre habían planeado cuatro o cinco temporadas, contando la historia, con Eleven, Mike, Will y Hopper, y que terminaría después de la temporada 5.

Pero los Duffer no dijeron que la quinta temporada marcaría el final de Stranger Things como franquicia. “Todavía hay muchas más historias emocionantes que contar dentro del mundo de Stranger Things; nuevos misterios, nuevas aventuras, nuevos héroes inesperados. Pero primero esperamos que te quedes con nosotros mientras terminamos esta historia de una chica con poderes llamada Eleven y sus valientes amigos, un jefe de policía en la ruina y una madre con agallas, de un pequeño pueblo llamado Hawkins y una dimensión alternativa conocida solo como ‘el mundo del revés'”

La cierto es que Stranger Things 5 ​​está en el tintero pero la filmación no ha comenzado, y no está claro cuándo estrenará. En una entrevista, los Duffer dijeron que aún no tenían fechas de rodaje para la temporada final. Pero que originalmente querían filmar la temporada 4 y la temporada 5 de forma consecutiva, pero debido a que la temporada 4 fue muy larga, el plan resultó imposible. El retraso en la filmación significará, dijeron los Duffer, que la temporada 5 tomará tiempo.

Si bien aún no tenemos una fecha, Netflix confirmó que la quinta temporada se lanzará como en um mismo día, lo que significa que los capítulos no se lanzarán semanalmente, un modelo que algunos servicios de transmisión están comenzando a adoptar.

Esperamos una fecha de emisión a finales de 2023, aunque esto puede ser optimista, especialmente si la temporada final es tan grande como la temporada 4.

Stranger Things 5 se tratará del origen del Mundo del Revés

Los Duffers han dicho que la nueva temporada explorará los orígenes del Mundo del Revés. Según los informes, también se explorará la física del mundo, por qué parece atrapado en un momento específico en el tiempo, y el orden jerárquico de los monstruos que habitan el reino.

La temporada 4 presentó el estancamiento temporal del Mundo del Revés, con Nancy descubriendo que el lugar parece estar estancado en 1983.

La temporada 4 también vio a Eleven abriendo el portal al Upside Down mucho antes de lo que creíamos; ella empuja a Henry Creel, quien, alerta de spoiler, se convierte en Vecna, en el Mundo del Revés en 1979. Entonces cómo se encuentra el Mundo del Revés estancado en 1983. ¿Henry Creel no fue el primer monstruo?

La quinta temporada aclarará todas esas preguntas sobre la historia del Mundo del Revés.

¿ Habra un Spin-off de Stranger Things?

Play

Stranger Things 4 | Eddie Munson's Upside Down Guitar Scene | Netflix Eddie Munson absolutely shredding on the guitar in the Upside Down? Consider my ticket bought. Stranger Things 4 Volume 2 is now streaming, only on Netflix. 2022-07-02T20:00:00Z

Basado en la carta de los Duffer, el spin-off de Stranger Things no continuará con la historia del elenco original. No está claro si el spin-off tendrá lugar en Hawkins.

Lo único que se sabe sobre el spin-off es que ambos Duffers estarán involucrados, y que podría llegar en forma de película.