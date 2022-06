Video Viral: Piqué menospreció su vida sexual con Shakira

Tras confirmar el fin de su relación de más de 11 años, comienzan a surgir diferentes señales que evidenciaban que la relación entre Gerard Piqué y Shakira no era miel sobre hojuelas. En un video que se ha hecho viral, grabado hace solo dos meses, el capitán del Barca dio muestras de que ya no disfrutaba tanto de su vida íntima con la cantante colombiana y madre de sus dos hijos.

Fue durante su participación en el podcast de Jordi Wild grabado en marzo donde el futbolista compartió el inmenso placer que le provocaba el fútbol.

“El día que sube el Espanyol a Primera, yo me alegro. Me gusta ir a jugar ahí. Entrar al terreno de juego y que te silben. Estar calentando y ver esas caras, desfigurados. Que les mires, les ríes y aún se joden más. No hay nada comparable en el mundo (…) Es un placer incomparable, es que te diría que ni el sexo”, señaló entusiasmado.

Ante su respuesta el conductor comentó lo poco acertado del comentario para Shakira. “O sea, prefieres una hora con los pericos que follar, ¿no? Shakira debe estar contentísima, dando palmas y gracias”, señaló. Ante esto Piqué desestimó que la colombiana se molestara. “Bueno, no lo creo. Es que es un placer, es una adrenalina”, agregó.

Por su parte, meses antes de anunciar su quiebre, Shakira no perdía oportunidad de alabar a Piqué, incluso dedicó una extensa publicación de Instagram para expresar lo orgullosa que estaba de él con motivo de sus 600 partidos.

“¡600 partidos! No creo que haya realizado jamás 600 conciertos. Tus logros no tienen precedente alguno. La historia es un continuo presente y tú estás aquí para seguir forjando la tuya, la de tu club, la nuestra y la de generaciones futuras. Estás hecho de un material que sólo Dios conoce y para mí eres el mejor ejemplo de lucha, perseverancia y sinceridad para nuestros hijos. Estos años contigo me he dado cuenta que viniste a este mundo a cambiar los paradigmas. Te queda mucho por darnos! En el fútbol y en tantos otros aspectos de tu extraordinaria vida. Porque no hay, ni habrá otro Gerard Piqué. Un ser humano excepcional”, escribió la cantante, de 45 años.

De acuerdo a información publicada por la prensa española, el motivo de la separación se debería a una infidelidad por parte del futbolista, quien mantendría una relación con una modelo de solo 20 años. Así lo afirmaron las conductoras del podcast Mamarazzis, donde se afirmó además que desde hace un tiempo, Piqué andaba “desatado” en diversas fiestas y acompañado de otras mujeres hasta altas horas de la noche.

“Hay quien ha visto, desde ya hace algunas semanas al capitán del Barca volver a vivir, pasar noches y días en su antiguo piso de la calle Muntaner, pegadito a la plaza Adriá. Algunos de sus vecinos así lo han confirmado a El Periódico”, escribió el periodista Emilio Pérez de Rozas.