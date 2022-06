En España los rumores de una supuesta infidelidad de parte del futbolista del Barcelona Gerard Piqué a Shakira no paran y ya se habla hasta de una separación de la pareja, quien por años ha mantenido una sólida y estable relación.

Fue el podcast Mamarazzis de las periodistas Laura Fa y Lorena Vásquez donde se destapó lo que serían graves problemas entre ambos.

De acuerdo a las comunicadoras, el capitán del Barcelona se habría ido a vivir a su departamento de soltero en el distrito de Sarriá-Sant Gervasi. Las comentaristas afirmaron que la ruptura se habría producido debido a una infidelidad de parte de Piqué con una joven modelo de 20 años con quien se le habría visto ingresar a su nueva vivienda.

“Hay quien ha visto, desde ya hace algunas semanas al capitán del Barca volver a vivir, pasar noches y días en su antiguo piso de la calle Muntaner, pegadito a la plaza Adriá. Algunos de sus vecinos así lo han confirmado a El Periódico”, escribió el periodista Emilio Pérez de Rozas.

Sin embargo, en recientes imágenes captadas por Europa Press se ve a Piqué saliendo de la casa que comparte con Shakira, lo que ha hecho cuestionar los rumores de una separación.

Play

Video Video related to ¿le fue infiel piqué a shakira? 2022-06-03T11:29:49-04:00

Analizando las redes sociales de la intérprete de “Hips don´t Lie”, la última foto que subió junto al padre de sus hijos fue para el día de San Valentín, el pasado 14 de abril. “Feliz día de San Valentín”, escribió la colombiana junto a la imagen donde aparecen muy acaramelados.

Mientras que hace 11 semanas publicó una extenso tributo al deportista, celebrando sus 600 partidos y demostrando cuánto lo admira.

“¡600 partidos! No creo que haya realizado jamás 600 conciertos. Tus logros no tienen precedente alguno. La historia es un continuo presente y tú estás aquí para seguir forjando la tuya, la de tu club, la nuestra y la de generaciones futuras. Estás hecho de un material que sólo Dios conoce y para mí eres el mejor ejemplo de lucha, perseverancia y sinceridad para nuestros hijos. Estos años contigo me he dado cuenta que viniste a este mundo a cambiar los paradigmas. Te queda mucho por darnos!En el fútbol y en tantos otros aspectos de tu extraordinaria vida; Porque no hay, ni habrá otro Gerard Piqué. Un ser humano excepcional”, fueron sus palabras para alabar Piqué.

La cantante colombiana, de 45 años, y el futbolista, de 35 años, mantienen una sólida relación hace más de 11 años. Se conocieron el año 2010 durante la grabación del video Waka Waka, donde el deportista aparece junto a otros futbolistas. La pareja, que nunca se ha casado, tiene dos hijos, Sasha y Milán Piqué Mubarak.