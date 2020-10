[VIDEO] John Legend se queja de su “ridículo y maldito” objeto que le asignaron en “La Voz”. ¿Cuál es?

Esta temporada de The Voice está siendo diferente debido a todas las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19. Uno de esos cambios en particular fue remarcado por el coach John Legend.

Debido a la pandemia, a los entrenadores no se les permite acercarse demasiado a los concursantes o abrazar a quienes eligen para su equipo, como hacían a veces en temporadas anteriores.

Sin embargo, cada coach ha improvisado: Kelly Clarkson tiene sudaderas marcadas “Team Kelly” que regala a cada concursante de su equipo, Gwen Stefani tiene un cañón que usa para disparar camisetas y tirarlas a los miembros de su equipo, y la producción hizo un Blake Shelton de cartón a talla humana para que los concursantes lo abracen cuando ingresen a su equipo.

John Legend, por otro lado, tiene una especie de mano atada a un palo que usa para dar la mano a los concursantes que se unen a su equipo. Sin embargo, en solo tres episodios, Legend ya está bastante harto de lo que llama el objeto “maldito”.

John Legend está cansado de dar la mano con el palo extralargo de la mano enguantada

A la hora de promocionar la nueva temporada, Legend se ha expresado sobre la mano extralarga que ha estado usando para dar la mano a los nuevos miembros de su equipo.

“Esta temporada es definitivamente diferente”, dice Legend en una entrevista del programa.

“Esta maldita mano en un palo” dijo más tarde. “¿Quién me hecho una maldición con este accesorio? Esta es sin duda la decisión más estúpida que han tomado conmigo en The Voice. Con los ojos cerrados. ¿Podría no volver a usar eso nunca, por favor?”

Llamó a la mano extralarga “ridícula” cuando estrechó la mano de Desz, quien también se unió a su equipo.

“Kelly tiene su armario de sudaderas, Gwen tiene su lanzador de camisetas, Blake tiene su homólogo de cartón que pueden abrazar o golpear” dijo en la entrevista antes de bromear, “Y a mí, me han dado este ridículo accesorio”.

Legend bromeó diciendo que los concursantes no lo hubieran elegido si hubieran visto la mano extralarga

En la misma entrevista, Legend habla con un concursante que ya eligió estar en su equipo.

“Afortunadamente, les muestro esto después de que me elijan” dice. “Me han obligado a darte la mano así”.

Afortunadamente para Legend, solo queda un episodio más de audiciones a ciegas antes de que The Voice se prepare para el resto de la temporada. Los concursantes pronto competirán en las rondas de batalla, lo que significa que es probable que pueda deshacerse de la mano extralarga y centrarse más en el canto que en cualquier otra cosa.

En otras noticias relacionadas con The Voice, la poderosa pareja Gwen Stefani y Blake Shelton anunciaron oficialmente su compromiso a principios de esta semana después de pasar más de cinco años juntos. La pareja se conoció en 2015 en el set de The Voice. Stefani admite abiertamente que no tenía idea de quién era Shelton antes de trabajar juntos.

Stefani publicó en Instagram el martes 27 de octubre el anuncio oficial de su boda.

“@Blakeshelton ¡sí, por favor!” subtituló la foto.

Shelton compartió la misma foto junto con la leyenda: “Hola @gwenstefani, gracias por salvar mi 2020… Y el resto de mi vida… Te amo. ¡Escuché un SÍ QUIERO!”

The Voice se transmite los lunes y martes por la noche a las 8 p.m. ET / PT en NBC.