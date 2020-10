[VÍDEO] La hija de Obama rapea y baila en esta vídeo viral

Los usuarios de Twitter vibraron con una serie de vídeos en TikTok en los que aparecía Sasha Obama bailando y rapeando City Girls el 25 de octubre. Obama, la hija más joven del ex presidente Barack Obama y la primera dama Michelle Obama, fue aplaudida no solo por saber todas las letras de la canción “Said Sum” de Moneybagg Yo, sino también por sus increíbles movimientos de baile.

Obama, 19 años, estudiante en la Universidad de Michigan, parece pasárselo en grande en sus vídeos TikTok, que rápidamente se volvieron virales. Los vídeos fueron publicados originalmente en TikTok por la cuenta @cakethatsmg.

Mientras que los vídeos se eliminaron rápidamente de la aplicación TikTok, se volvieron virales en Twitter.

I thought I was tripping when I saw Sasha Obama in these but it’s definitely her, idk why they deleted them they weren’t that bad pic.twitter.com/lNVtSjwUzX

— Auri✨ (@auri1014) October 25, 2020