Viuda de Julián Figueroa revela el miedo que siente su hijito tras la muerte de su papá

A dos meses del fallecimiento de Julián Figueroa, su viuda Imelda Tuñón habló de cómo está llevando su hijo José Julian, de 5 años, la muerte de su papá. También compartió con los medios que aun mantiene intacta muchas cosas del hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian, quien falleció el pasado 9 de abril tras sufrir un infarto de miocardio a sus 27 años.

La viuda no ha podido deshacerse de su ropa y de varios artículos personales que fueron sumamente especiales para ambos. Además dice que le cuesta mucho trabajo asimilar que Julián ya no está y como una manera de continuar con su recuerdo y legado, tiene guardadas muchas de sus pertenencias, informa Mezcalent. “La recámara en la que Julián falleció sigue intacta y sus cosas también. Yo tengo en mi closet mucha de su ropa y sus cosas están acomodadas exactamente como él las dejó. Así va a seguir esto por un buen rato”, compartió Tuñón.

También confesó que toda la familia está haciendo mucho esfuerzo por evitar que el pequeño José Julián esté triste por la perdida de su padre. Hasta ahora el pequeño vive, junto a su madre y abuelita Maribel Guardia en la Ciudad de México. Ellas siguen tratan que José Julián siga teniendo un desarrollo lo más normal posible.

Pero eso no quita, que el niño ahora viva con el miedo de perder a otro ser querido. Tuñón señalo que su hijo está tan consciente de la muerte de su padre que en varias ocasione le ha pedido a ella que se cuide mucho, pues no quiere que le pase algo parecido a lo que ocurrió con Julián. “Sí, es consciente que su papi ya no está, pero sabe que está en el cielo y que también en su corazón, y que está con toda la familia. Tiene mucha mamá, mucha abuelita y tiene muchos familiares que lo quieren mucho”, mencionó Tuñón a los medios de comunicación. “Me dio mucha cosa que me dijo hace poquito ‘mami tienes que cuidarte mucho'”.

Cabe mencionar que Tuñón, cuya familia vive en Nuevo León, México, se quedará al lado de Maribel Guardia, ya que las dos cuidan de José Julián. “Voy a seguir aquí [en la Ciudad de México] trabajando; aquí está mi hijo en la escuela y no le voy a cambiar la vida por esto qué pasó”, finalizó.