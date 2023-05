Maribel Guardia recordó a Julián Figueroa tras un mes de su muerte

Un domingo 9 de abril de 2023 el mundo del entretenimiento se despertó con la triste noticia del fallecimiento del único hijo que tuvo la actriz costarricense Maribel Guardia junto al Rey del Jaripeo, Joan Sebastian. El joven de 27 años de edad, Julián Figueroa, falleció en su casa de la colonia Jardines del Pedregal, en la Ciudad de México a causa de un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular, tal y como lo confirmó su madre en una publicación de Instagram.

Tras la repentina muerte del joven, el duelo que atraviesa su madre ha sido algo muy doloroso y ella misma se ha encargado de compartirlo en entrevistas a medios de comunicación y mensajes emotivos en redes sociales. Además, la actriz se ha dejado ver junto a su nieto, José Julián de cinco años de edad, quien ha sido su consuelo en estos difíciles momentos.

Durante este martes 9 de mayo, a un mes de la muerte de Julián Figueroa, Maribel Guardia, de 63 años, lo recordó con una emotiva y fuerte publicación en su cuenta oficial de Instagram, en donde con sus más de nueve millones de seguidores, dejó ver el lo que ha significado este mes sin hijo y cómo lleva su propio duelo.

El conmovedor mensaje estuvo acompañado de una fotografía del joven cantante y actor, al cual se le ve con unas alas, caracterizado como un ángel. En sus palabras, la actriz honró la memoria de su hijo y dejó que que está luchando para aprender a vivir sin él. Además dice que está “aprendiendo a respirar otra vez”.

“Un mes sin ti, intentando sobrevivir. Gracias por darme el honor de ser tu madre, de disfrutar el tesoro de tu corazón, estoy aprendiendo a respirar de nuevo y lo voy a hacer porque sé que estás mejor que yo. “, escribió la actriz.

Y el mensaje continuó asegurando que la actriz mantiene la esperanza de poder ver a su hijo en su casa: “A veces tengo la ilusión que te voy a encontrar en la hamaca del jardín leyendo un libro y viendo tu árbol favorito, o que te encuentro en la sala cantando y tocando la guitarra. Todo me recuerda a ti, sobre todo cuando me asomo en los ojos de tu adorado José Julián y veo en ellos un pedacito de tu alma. Tu luz ilumina mis días papito chulo”.

Y finalizó el mensaje con algunas oraciones y plegarias bendiciendo a su hijo hasta el cielo.

“El trabajo me ayuda a no pensar demasiado, pero a veces lloro en medio del amor que tanta gente me ha dado. Un día a la vez 🥲. Desde este plano terrenal te amo más que nunca y elevo plegarias, bendiciones y suspiros al cielo. 🙏🏼”