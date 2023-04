Julián Figueroa fue homenajeado en Los Ángeles [VER]

El último proyecto por parte del joven Julián Figueroa se dio a conocer días después de su fallecimiento, cuando salió la noticia que el hijo de de la actriz Maribel Guardia y el cantante Joan Sebastian hizo parte de la producción de la película estadounidense ‘Centurion: The Dancing Stallion’.

Tras su fallecimiento, el pasado domingo 9 de abril a causa de un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular, a producción de la cinta producida por Lionsgate y dirigida por Dana Gonzales, en la noche del miércoles 19 de abril decidió rendirle un sentido homenaje al joven de 27 años, quien colaboró con en su primera y única película llamada con cuatro temas musicales para la banda sonora de la misma, la cual se estrenará en en las salas de cine de los Estados Unidos el próximo 25 de abril. De igual manera, habrá una version en inglés de su canción “Ay Amor” que lanzó en el año 2019.

Así le rindieron tributo a Julián Figueroa

Durante la premier de la cinta 'Centurion the Dancing Stallion' Julián Figueroa fue homenajeado, pues participó en esta película de Hollywood con 4 temas.

Este 19 de abril en el Autry Museum of The American West de la ciudad de Los Ángeles, los protagonistas y productores de la cinta “Centurion: The Dancing Stallion” se reunieron para la premier de la película. De acuerdo con Los Ángeles Times, se tenia previsto que Julián estaría en el escenario cantando su canción “Ay amor” en inglés.

Ante su fallecimiento, la producción decidió rendirle un gran homenaje al joven mexicano, pues por medio de las fotografías y videos registrados por los medios de comunicación presentes en el Autry Museum en el área del Griffith Park, se pudo ver que sobre el altar había una fotografía en blanco y negro del hijo de Maribel Guardia, acompañador de un ramo de rosas y girasoles y unas cinco velas. Además, por medio de un video, se vio a Julián Figueroa sobre un caballo, con ropa tejana cantando en inglés “Ay amor”, la cual fue grabada especialmente para la película.

Rinden homenaje póstumo a Julian Figueroa en L.A, en el lanzamiento de la película ‘Centurion:The Dancing Stallion.

Sería la 1°pelicula en la que actuaría además de interpretar 4 temas musicales para la banda sonora y una version en inglés de su canción“Ay Amor”

Rinden homenaje póstumo a Julian Figueroa en L.A, en el lanzamiento de la película 'Centurion:The Dancing Stallion.

De igual manera, según El Universal, tanto Julián Figueroa como Maribel Guadia habían confirmado su presencia en la noche, donde la madre del joven también actúa. Sin embargo la repentina muerte Julián cambió todos los planes y su llegada a la ciudad de Los Ángeles no pudo ser una realidad.

Por su parte, el elenco participe en la película lamentó la muerte del cantante a sus 27 años de edad y afirmaron que el Figueroa le puso todo el amor y cariño a este proyecto.

Una de las personas que se mostró bastante triste fue la actriz Patricia de León quien compartió una escena con Maribel Guardia, dijo que esperar ver a Guardia en compañía de su hijo. “Es triste, es muy triste lo que está pasando, porque en este momento uno esperaría que estuviera aquí celebrando con su hijo, quiero pensar que él está con nosotros a través de este filme, a través de su talento”, expresó Patricia de León, según El Universal.

“Muy linda, la verdad es que no la conocía, ella canta en la película y llega con su vestuario blanco y recuerdo que me la presentan y se muestra muy amable, muy humilde, algo que a veces no se ve mucho en nuestra comunidad, pues siento que mucha gente dice que ‘en vez de apoyarse se tiran piedras el uno al otro’, pero yo sentí, en ese momento, que ella era una persona extremadamente humilde, muy de su gente, muy de su pueblo, muy abierta y de un corazón muy grande y por eso sé que este momento es muy difícil para ella. Y hubiera sido tan lindo tenerla aquí con su hijo celebrando un momento tan bonito para los dos, porque no todo el tiempo se está en pantalla y se comparte con un hijo. La verdad es muy triste lo que ha pasado y quiero pensar que él está aquí a través de su música con nosotros y por eso vamos a celebrarlo”, dijo De León, en declaraciones citadas por Los Ángeles Times.

También el actor Adam Irigoyen dijo que fue un honor enseñarle al mundo la música, el talento y el alma de Julián Figueroa, según Radio Formula. “Hubo una escena al final de la película donde todos estuvimos juntos y conocerla fue un honor. Pero al verla, me quedé mudo, no supe ni qué decirle. Lo tengo en la memoria todavía, porque al acabar de grabar la película estuvimos en el lobby del hotel compartiendo y nos cantó. En ese momento pude ver que tenía un enorme alma. Conocerlo también fue un honor y espero que esta película sea un recuerdo que lo pueda honrar”, expresó.

Finalmente, la periodista Ninette Rios, compartió por medio de su cuenta de Instagram imágenes de la premier y el video del homenaje de Julián Figueroa.

Ella escribió: “En la premiere de la película ‘Centurion: The Dancing Stallion’ un gran homenaje al legado del hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian. En la película hay varios temas de Julian Figueroa @julian_f.f como la versión en inglés de su éxito “Ay amor”. 🤍🎞️ #maribelguardia #julianfigueroa”

¿De qué trata “Centurion: The Dancing Stallion”?

“Centurion: The Dancing Stallion” es una película la cual está basada en hechos reales. En esta se narra la historia de un on su caballo y el increíble poder del espíritu humano, la superación de situaciones adversas y el valor para enfrentarlas.

Según la sinopsis del filme, en este se lee:

“Es un relato sobre cómo sobreponerse a la adversidad y encontrar la fuerza en lugares inesperados. La travesía arranca cuando Ellissia adopta a un semental blanco y decide entrenarlo en el arte de los bailes ecuestres mexicanos. Tras comenzar a entrenar a su precioso Centurion, Ellissia cae críticamente enferma, lo que impide que compita, por lo que el joven ranchero Danny se hará cargo del entrenamiento con la esperanza de ganar la competición y, quizá, el corazón de Ellissia”

Reparto principal de “Centurion: The Dancing Stallion”:

• Amber Midthunder (edad 25 años)

• Aramis Knight (edad 23 años)

• Michael Cimino(edad 23 años)

• Patricia De Leon (edad 45 años)

• Sal Lopez (edad 68 años)

• Billy Zane (edad 57 años)

Puede ver el trailer oficial de la película a continuación:

