¿Maribel Guardia llevará las cenizas de Julián Figueroa a Juliantla?

Se cumplieron dos semanas desde el fallecimiento de Julián Figueroa, el hijo de la actriz costarricense Maribel Guardia y el cantante Joan Sebastian, quien lastimosamente en la madrugada del domingo 9 de abril de 2023 falleció en su casa de la colonia Jardines del Pedregal, en la Ciudad de México a causa de un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular. El joven tenía 27 de años de edad.

Tras varios días de luto, Maribel Guardia regresó a los escenarios para trabajar en la obra de teatro “Lagunilla mi barrio” en el Centro Cultural Teatro 2, ubicado en Colonia Roma, en donde entre lágrimas y aplausos, ella fue recibida, arropada y ovacionada por sus compañeros de teatro y asistentes. Tras la triste noticia, muchas han sido las muestras de cariño que apoyo tanto a Maribel como a la viuda de Julián, Imelda García Tuñón.

A la llegada Maribel habló un poco ante los medios de comunicación, quienes le preguntaron como se sentía en estos momentos y cómo tomó su regreso al trabajo.

“Yo no quisiera estar dando entrevistas. Para mí, pararme en el escenario fue muy duro, muy difícil y, a la vez, muy emocionante de todo el cariño que recibí del público, no tengo con qué pagar todo el amor que he recibido en las redes de gente que no conozco que me ha compartido muerte de sus hijos, que han orado por Julián, que me han dado tanto, tanto, tanto amor que, sin duda, ha sido un aliciente es momentos tan, tan difíciles”, dijo la actriz en declaraciones citadas por El Universal.

Y añadió, según People en Español: “Son momentos muy difíciles. Tener amigos en ese momento, el apoyo de gente, compañeras artistas que me apoyaron tanto y me dieron tanto amor, y del público que no conozco”.

¿Qué hará Maribel Guardia con las cenizas de su hijo?

Hace días, Maribel compartió por medio de sus redes sociales un video en donde se dejaba ver las cenizas de su hijo, rodeado de muchos arreglos florares enviados por sus amigos y familiares en muestra de apoyo por el difícil momento.

Ella agradeció las muestras de cariño con un mensaje que decía: “Quiero agradecer a la prensa por los más de 25 arreglos que enviaron con recursos personales (no de sus medios), y a todos los amigos y compañeros por todo el amor enviado. Que Dios los bendiga. Gracias por tanto amor 🫶”

Ante esto, la periodista Chabeli Huerta aprovechó las palabras de Maribel ante los periodistas para preguntar sobre las cenizas de Julián Figueroa y si habría la posibilidad de llevarlas junto a las de su padre Joan Sebastian en Juliantla, ya que hace unos días José Manuel Figueroa le hizo la oferta a Maribel Guardia, según Radio Formula.

Ante esto, Maribel contestó que existe la posibilidad y que la ha hablado junto a su esposo, ya que, Julián amaba los caballos, vivió en Juliantla y amaba a su padre. Aunque recalcó que solo un poco de las cenizas, ya que quería tener a su hijo con ella.

“Lo hemos conversado, Marco y yo, que tal vez alguna parte de las cenizas de Julián pudieran estar con su papá, un poquito, verdad, porque no me quiero desprender de todas. Pero tal vez un poquito porque Julián parte de su infancia la vivió en Juliantla, amaba los caballos y, obviamente, amaba a su papá entonces es una posibilidad. Pero ya lo pensaremos”, fue la respuesta que dio Guardia, según El Universal.

¿Dónde está la tumba de Joan Sebastian?

De acuerdo con el portal Radio Formula los restos de Joan Sebastian se encuentran en su ciudad natal Juliantla tal y como el lo había deseado. Este medio afirma que sus restos están dentro de una capilla la cual fue construida en un montaña en dicho lugar. La capilla contiene a la entrada dos caballos, una herradura, un corazón y una cruz y adentro la tumba del “El rey del jaripeo”.

En caso de que Maribel Guardia y su esposo decidan tomar el ofrecimiento de José Manuel Figueroa, una parte de las cenizas se quedarían al interior de dicha capilla.

