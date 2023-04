La policía busca a una mujer que desapareció en circunstancias sospechosas

Tara Jane Sullivan es una agente inmobiliaria de Weston, Wisconsin, que desapareció el 18 de abril de 2023, después de que su teléfono celular y su vehículo fueran encontrados abandonados, según el Departamento del Sheriff del condado de Marathon.

El 23 de abril de 2023, el Departamento del Sheriff del condado de Marathon escribió en un comunicado en su página de Facebook que las autoridades “continúan buscando y buscando información sobre el paradero de Tara Jane Sullivan, de 47 años, de Weston”.

“Estamos agradecidos por la preocupación y el apoyo de la comunidad”, dijo Sarah Severson, Oficial de Información Pública de la Oficina del Sheriff del Condado de Marathon, en el comunicado de prensa. “Agradecemos a todos los que llamaron a nuestra oficina con un consejo o nos ayudaron a correr la voz sobre la desaparición de Tara. Estamos seguros de que alguien vio algo o sabe algo que nos ayudará a encontrar a Tara. Todos queremos verla volver a casa sana y salva”.

Esto es lo que necesita saber:

El 18 de abril de 2023, en una publicación en Facebook, la Oficina del Sheriff del Condado de Marathon anunció que estaba “pidiendo la ayuda del público para localizar a Tara Jane Sullivan, una mujer de Weston de 47 años. Tara mide aproximadamente 5 pies y 7 pulgadas de alto, pesa 128 libras y tiene ojos verdes. Se desconoce su color de cabello actual y la descripción de su ropa”.

La mañana anterior, los agentes “respondieron al informe de un teléfono celular encontrado en la ciudad de Ringle y se enteraron de que pertenece a Tara”, dice el comunicado. “En un intento por devolver el teléfono, los agentes fueron a su residencia en Village of Weston. Tara no estaba presente y los agentes descubrieron circunstancias sospechosas en torno a su desaparición. En ese momento, se transmitió una alerta de intento de localización a las agencias policiales vecinas”.

Según el comunicado, esa tarde, “oficiales fuera de servicio del Departamento de Policía de Wausau viajaban por la autopista 29 en el condado de Shawano y vieron el vehículo desocupado de Tara estacionado al costado de la carretera. Se inició una búsqueda dirigida por la Oficina del Sheriff del Condado de Shawano en el área a lo largo de la Carretera 29 entre Wittenberg y Shawano”.

Agregaron: “En el momento de este comunicado, aún se desconoce el paradero de Tara”.

El Departamento del Sheriff del condado de Marathon escribió en el comunicado que se completaron “numerosas búsquedas terrestres”.

“Desde el anuncio del miércoles de que Sullivan estaba desaparecida, las fuerzas del orden público y los profesionales de búsqueda y rescate han realizado numerosas búsquedas en tierra en las áreas donde se ubicaron su teléfono y su vehículo, pero no han conducido a ningún desarrollo significativo en el caso”, dice el comunicado. .

“A medida que continúan los esfuerzos para localizar a Sullivan, las autoridades continuarán haciendo un seguimiento de todas y cada una de las pistas recibidas mientras procesan evidencia como su teléfono celular y su vehículo. La Oficina del Sheriff continúa alentando a cualquiera que conozca bien a Tara o haya tenido contacto con ella en las últimas dos semanas a llamar al 715-261-1200, opción 5, para hablar con un investigador”, escribieron.

“Sabemos que Tara tiene algunas conexiones en el área de Fox Valley y es posible que haya dejado los condados de Marathon y Shawano”, agregó Severson. “Estamos considerando todas las opciones en este momento”.

Sullivan se describe como “de aproximadamente 5′ 7” de altura, 128 libras, con ojos verdes. Se desconoce su color de cabello actual y la descripción de su ropa. Si ve a Tara o conoce su paradero, llame al 9-1-1 para que la policía pueda verificar su seguridad”, escribió el Departamento del Sheriff.

El comunicado del alguacil decía: “Esta es una investigación activa y en curso. La Oficina del Sheriff del Condado de Marathon ha sido asistida por el Departamento de Policía Metropolitana de Everest y la Oficina del Sheriff de Shawano”.

La página de Facebook de Tara Jane Sullivan está llena de selfies, fotos con amigos y fotos de paisajes.

“A veces solo tienes que parar y oler las… flores del árbol de magnolia 🤩”, escribió en mayo de 2022 con una foto de una flor.

También publicó dichos inspiradores e imágenes que la muestran con amigos.

Sullivan también escribió sobre la religión: “Cuando se cancela el culto del lunes por la noche, aún puedes tener compañerismo e iglesia en cualquier lugar.

Sullivan escribió acerca de obtener nuevos listados de bienes raíces en Facebook.

En una publicación, escribió: “Hasta ahora no tenemos uno, sino dos fregaderos de cocina en el porche para artículos interesantes en las exhibiciones de hoy…”.

Según WBAY, Michelle Maiman y Hope Graff de Realty ONE Group Haven (con oficinas en Appleton, Green Bay, Oshkosh y Wausau) emitieron un comunicado en el que confirman que “Tara Jane Sullivan ha estado afiliada anteriormente a Realty ONE Group Haven, y durante ese tiempo desarrollado grandes amistades con todos los de nuestro equipo. Todos estamos cooperando con las fuerzas del orden público para ayudar con su investigación”.

Le dijeron a WBAY: “Nuestros pensamientos y oraciones están con Tara y todos los que la aman y la cuidan, y tenemos la esperanza de que regrese a salvo. Le pedimos a cualquier persona que tenga información que pueda ayudar a las fuerzas del orden en su regreso seguro que llame a la línea de información”.

Maiman también le dijo a WBAY que Sullivan estaba trabajando en la oficina de Wausau de la compañía.

En un sitio web de bienes raíces, Sullivan escribió: “Cada propiedad y transacción son únicas, y también lo son ustedes: los compradores y vendedores involucrados con ellas. Me encantaría conocerte, escuchar tu historia y ayudarte a escribir capítulos de éxito”.

Ella añadió:

Tengo algunos recursos increíbles y estoy bien versado en casas frente al mar y de vacaciones. ¡Son mi taza! ¿Tienes uno para vender en la ciudad? Puedo ayudar con eso tambien.

Me gusta estar activo. Es posible que me vea en el agua, en el parque o en un sendero para caminar: caminando con raquetas de nieve, andando en bicicleta, caminando, etc., y buscando las mejores fotos entre llamadas telefónicas, mensajes de texto, contratos y citas.