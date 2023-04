¿Cuántos hijos de Joan Sebastian siguen vivo?

Julián Figueroa no es el único hijo de Joan Sebastian que murió de una forma inesperada por lo que algunos se preguntan cuantos hijos del Poeta del Pueblo siguen vivo.

Tras la sorpresiva muerte de Julián Figueroa de 27 años, se ha rumorado sobre la “maldición de los Figueroa”. Ya que algunos hijos de Joan Sebastian han fallecido de forma inusual. Lo más sorprendente es que Julián y Trigo fallecieron a sus 27 años de edad. Después murió su Juan a los 32 años.

Joan Sebastian tuvo ocho hijos. Tres han fallecido y ahora solo quedan cinco hijos Figueroa vivos.

A continuación tenemos información de los ocho hijos de Joan Sebastian y quienes son sus madres.

Uno de sus primeros compromisos de Joan Sebastian fue con Teresa Gonzalez, con quien tuvo sus primeros hijos: Trigo Jesús Figueroa, Juan Sebastian Figueroa y José Manuel Figueroa.

Trigo de Jesús fue asesinado en el 2006, a sus 27 años, durante una de las presentación de su padre en Mission, Texas. Trigo era quien coordinaba la seguridad de su padre cuando ocurrió una trifulca con los fans de Joan Sebastian, quienes insistían en verlo. Entonces, él les negó el acceso y un hombre le disparó en la cabeza.

Cuatro años después, el artista perdió a su otro hijo Juan Sebastian Figueroa. Juan, de 32, recibió balazos mortales en el cuello y el abdomen, tras discutir con un individuo afuera de un antro en Cuernavaca, Morelos, en México.

Joan Sebastian habló del dolor de haber perdido a sus hijos

En una entrevista con Quién en el 2014, Joan Sebastian comentó: “Mi máximo dolor en la vida han sido los asesinatos de dos de mis hijos [Juan Sebastián y Trigo]. Hasta la fecha no puedo entender por qué sucedió así, pero yo agradezco al Ser Supremo, a la vida, que me los dejó gozar a uno hasta los 27 y al otro hasta los 30. Aunque sufrí mucho su pérdida, gocé más su existencia. Por eso digo que he sufrido mucho en la vida, sí, pero no tanto como la he gozado”.

Además tiene una hija llamada Zareala Figueroa, no se sabe el nombre de su madre, pero la joven escribió en su cuenta de Twitter el siguiente mensaje:

La bendición mas hermosa estar a tu lado y celebrar tu vida. Te amo por siempre papi ❤️… https://t.co/49vyJREQtO — Zarelea Figueroa O. (@Zarefigueroa) April 8, 2015

También se puede ver en su cuenta de Twitter que tiene amistad con una de las hijas menores de Joan Sebastian, Marcelia Figueroa.

Por otro lado, uno de los matrimonios más sonados de El Rey del Jaripeo fue con la conocida actriz y cantante Maribel Guardia, con quien procreo a su hijo Julián Figueroa, quien falleció a sus 27 años este 9 de abril de 2023. El médico forense que atendió el caso de Julián, descartó la sobredosis como la causa del muerte del cantante y actor. Además aseguró que no había sustancias ilícitas en el cuerpo del joven, ni huellas o signos de violencia y que su muerte habría sido por causas naturales. “Nada, totalmente limpio, les van a dar comunicado de prensa, no hay lesiones, no hay violencia, fue muerte natural, nada. Fue el día de ayer [9 de abril] cuando falleció”, explicó el médico.



▶️ Se registró la muerte del hijo de #MaribelGuardia, #JuliánFigueroa debido a un infarto fulminante; el médico que lo atendió compartió que no se le encontraron lesiones 📺 #TrasLosFamosos con @MaguichaDoria pic.twitter.com/SkXyrfsdHL — @telediario (@telediario) April 10, 2023

Joan Sebastian y sus amores

Otra de las relaciones más sonadas de Joan Sebastian fue con Erica Alonzo, con quien tuvo 12 años de relación, y tuvo una hija llamada Juliana Figueroa. Alonzo le reclamó una suma $300 mil dólares para la manutención, a través de una demanda que le puso en Texas, reportó Mamas Latinas. Esta demanda le llegó a las manos de Joan Sebastian justo cuando sufría de una fuerte recaída por el cáncer de los huesos.

Pero uno de sus amores más intensos fue con Alina Espino. “Ya sé quién es la mujer con la que quiero pasar el resto de mi vida; ella es callada, no le gustan las luces de los reflectores… Ella es Alina”, confesó Joan Sebastian a su hermano Federico Brito Figueroa, días antes de morir, publicó el Informador.

Joan Sebastian tuvo dos hijas con Alina: Marcelia Figueroa y Joana Marcelia Figueroa.

Impactada y agradecida por sus múltiples muestras de cariño hacia mi papi y toda la familia. Gracias por tanto amor. — Joana Marcelia Figueroa (@MarceliaFig) July 16, 2015

Otra pequeña que ha demostrado su cariño en las redes sociales se llama D’Yavé Figueroa en su cuenta de Instagram. En su cuenta publicó: “Te amo papi Joan Sebastian”. No se sabe si es Marcelia Figueroa haciendo se pasar por D’Yavé, lo cierto es que es la misma niña en una foto con Joana Marcelia Figueroa en su cuenta de Instagram.

Los ocho hijos de Joan Sebastian:

Madre: Teresa Gonzalez

Hijo: Trigo de Jesús Figueroa (fallecido)

Hijo: Sebastian Figueroa or Juan Sebastian Figueroa (fallecido)

Hijo: Jose Manuel Figueroa



Madre: Maribel Guardia

Hijo:Julián Figueroa (fallecido)



Madre: Erica Alonzo

Hija: Juliana Figueroa

Madre: Alina Espino

Hija: Marcelia Figueroa

Hija: Joana Marcelia Figueroa

No tenemos información de la madre

Otra hija: Zarelea Figueroa