Fechas de las muertes de los hijos de Joan Sebastian

El desaparecido cantante Joan Sebastián tuvo ocho hijos con cinco distintas mujeres. Uno de sus primeros compromisos fue con Teresa Gonzalez, con quien tuvo sus primeros hijos: Trigo Jesús Figueroa, Juan Sebastian Figueroa y José Manuel Figueroa.

Trigo de Jesús fue asesinado en el 2006 durante una de las presentación de su padre en Mission, Texas. Trigo era quien coordinaba la seguridad de su padre cuando ocurrió una trifulca con los fans de Joan Sebastian, quienes insistían en verlo. Por lo que Trigo, de 27 años, les negó el acceso y un hombre le disparó en la cabeza. Cuatro años después murió Juan Sebastian tras recibir un balazo mortal. En 2023, falleció Julián Figueroa, el único hijo que tuvo Joan Sebastián y Maribel Guardia.

Trigo Figueroa murió el 27 de agosto de 2006

Cuando el Poeta del Pueblo terminó de cantar, un grupo de alrededor de 30 personas intentó acercarse Joan para un autógrafo, pero el personal negó este tipo de interacción por su bien, informa Infobae. Pero tres fans se molestaron por no tener acceso al cantante se estaban comportando demasiado brusco, como si hubieran bebido mucho. Cuando de repente uno de ellos sacó una pistola y disparó hacia el suelo en búsqueda de atención. Figueroa se encontraba entre el personal que estaba conteniendo a la gente aglomerada, con él estaba su amigo y compañero Antonio Navarro. Ambos, asustados igual que el resto de los asistentes al concierto, corrieron para alejarse de donde provenían los balazos.

Pero los agresores los persiguieron con pistola en mano. Al alcanzar a Trigo, le pegaron con la pistola en la cabeza y, después, le dispararon el parte posterior de la cabeza.

Joan Sebastian fue quien recogió a su hijo del suelo y lo mantuvo en sus brazos desangrando hasta que llegó ayuda.

Juan Sebastian Figueroa murió el 12 de junio de 2010

Juan Sebastian Figueroa tenía de 30 años cuando recibió balazos mortales en el cuello y el abdomen, tras discutir con un individuo afuera de un antro en Cuernavaca, Morelos, en México.

En una entrevista con Quién en el 2014, Joan Sebastian comentó: “Mi máximo dolor en la vida han sido los asesinatos de dos de mis hijos [Juan Sebastián y Trigo]. Hasta la fecha no puedo entender por qué sucedió así, pero yo agradezco al Ser Supremo, a la vida, que me los dejó gozar a uno hasta los 27 y al otro hasta los 30. Aunque sufrí mucho su pérdida, gocé más su existencia. Por eso digo que he sufrido mucho en la vida, sí, pero no tanto como la he gozado”.

Julián Figueroa murió el 10 de abril de 2023