¿Por qué Geraldine Bazán demanda a Máxine Woodside? ¿Qué dijo la periodista?

Geraldine Bazán inicia proceso legal contra la periodista Maxine Woodside. La actriz la acusa de discriminación y violencia hacia ella y sus dos hijas. “He decidido alzar la voz por mujeres que somos violentadas”, dice el comunicado que publicó Bazán este jueves 18 de julio.

Algunos se preguntan qué fue lo que hizo la periodista para que la actriz inicie una demanda. Resulta que Woodside estaba hablando sobre una entrevista que dio Bazán, donde habló de su matrimonio con Gabriel Soto, en medio de los rumores que se había separado de Irina Baeva. Woodside empezó diciendo: “¿De qué iba a hablar Geraldine Bazán si no hubiera sido de cómo la engañó?… Primero, ¿cómo se casó?”, eso no contó. Salieron una sola noche y esa noche se embarazó”, dijo la también conocida como Reina de la Radio. Luego la otra periodista, Vicky López, mencionó que en su momento se dijo que el embarazo de Geraldine Bazán no fue planeado. “Nomás fue la puntita, pero ¿qué crees?, ese día pegó”, agregó Woodside.

En otras palabras Woodside habla de cómo Soto y Bazán procrearon a su primera hija Elissa Marie, de 15 años.

Bazán confirma la demanda contra Woodside con el siguiente comunicado:

“Durante toda mi carrera profesional he trabajado de la mano de todos los medios de comunicación y agradezco infinitamente a aquellos que se interesan por mis proyectos profesionales, mi vida personal y demás acontecimientos relevantes, de manera respetuosa. Siempre he buscado la manera de ser reciproca y agradecida con ustedes y lo seguiré haciendo. Reconozco su labor y apoyo, sé que son parte fundamental de mi trayectoria.

Sin embargo, como muchos de ustedes saben, mi vida personal h asido objeto de opiniones, en ciertos programas de radio, que incitan a la violencia de género y que atentan contra mi dignidad. Esta decisión es principalmente por mis hijas, quienes son menores de edad y quienes se están viendo afectadas.

Además, he decidido alzar la voz por aquellas mujeres quiénes somos violentadas constantemente por medio de opiniones misóginas, burlescas y discriminatorias disfrazadas del ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Ello, con el objeto de invitarlos a dejar de normalizar reiterativas y poco señaladas en nuestro México.

En ningún momento mi intención ha sido, ni será limitar sus opiniones respecto de mi vida. Pero como sociedad debemos entender que las personas que trabajamos en el medio tenemos intimidad y una familia que no debe de ser considerada parte del aspecto público de nuestra figura, por lo menos no de manera violenta y discriminatoria”

Hasta ahora Woodside no se ha pronunciado sobre la demanda que recibió por parte de Bazán.