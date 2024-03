Geraldine Bazán habla de la infidelidad que vivió en LCDLF4

A unos días de entrar a La Casa de los Famosos, Geraldine Bazán habló de su rompimiento con Gabriel Soto. La conversación empezó cuando Cristina y Patricia hablaban de la infidelidad en la cocina de la casa. Bazán empezó hablar de su experiencia cuando empezó a recibir indirectas sobre lo que estaba pasando entre su ex Gabriel Soto e Irina Baeva.

Desde que entró a la competencia de Telemundo, Bazán ha sido muy cautelosa en hablar de su vida privada. Pero poco a poco ha ido revelando detalles.

Cuando sus compañeras empezaron a hablar sobre lo difícil que es desenmascarar a un hombre cuando te está siendo infiel. Bazán empezó hablar de su experiencia sin mencionar nombres. Pero al decir que esa experiencia fue muy pública, se sabe automáticamente que estaba hablando de su ex esposo Gabriel Soto y la actriz rusa Irina Baeva.

Geraldine dijo: “Les voy a decir una cosa, a mí me pasó algo que fue muy público que a veces hasta la gente se dio cuenta antes que yo porque en redes sociales lo que hacían era de la parte de la chica hacerme saber a mí que eso estaba pasando y ahí yo todavía di el beneficio de la duda y lo hablé directamente y me dijeron ‘no te preocupes, no va a volver a pasar’. Y me volvieron a montar en redes sociales ‘te dolió lo que viste, vas a ver lo que viene’. Obviamente mi relación era algo mucho más serio, formal, importante, entonces yo no podía dejarme llevar por…”,

“¿Y era real o no?”, le preguntó Cristina Porta, quien no estaba enterada de lo que pasó entre Soto y Geraldine.

“Claro”, le respondió la actriz de 41 años.

Además dejo claro que está soltera. “Yo soy una naranja entera y no necesito una media naranja”, concluyó.