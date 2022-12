Así fue como Geraldine Bazán se enteró de la infidelidad de Gabriel Soto con Irina Baeva

Una de las parejas que dio mucho de que hablar por su divorcio fue la de Geraldine Bazán y Gabriel Soto, pese a que ya tienen 4 años de separados, fue por medio de las redes sociales que la intérprete de 39 años comenzó a sospechar que su esposo, para ese momento, le estaba siendo infiel. A su vez, el protagonista de “Mi camino es amarte” comentó en esa oportunidad que Irina Baeva solo se trataba de “un consuelo”.

Geraldine Bazán y Gabriel Soto estuvieron casados por 10 años, en el 2018 decidieron separarse, y fue a través del canal de YouTube de la actriz mexicana la cual contó todos los detalles de su separación. Asimismo, Geraldine relató la forma en la que Irina comenzó a subir posts e historias en Instagram mostrando lo que estaba sucediendo y cómo ella se dio cuenta poco a poco de lo que pasaba.

Geraldine Bazán se entera de la infidelidad de Gabriel Soto a través de Instagram

Geraldine Bazan decidió tomar la decisión de divorciarse tras descubrir que Gabriel Soto se encontraban al lado de Irina Baeva , todo esto debiendo a una historia de Instagram que subió la rusa donde aparece “estratégicamente” la maleta de Soto bajo el título de “Home”, hecho detonante que hizo que Soto confesara que se encontraba con Irina, según lo relatado en el momento el actor aseguró a la madre de sus hijas “Es solo un consuelo, la veo de vez en cuando”.

“Esta historia empezó para mi, el 20 de mayo 2017, desconozco lo que pasó antes de esa fecha. Ese día acudí a la obra de teatro donde se presentaba el padre de mis hijas, fui a verlo, a aplaudirle y brindarle el apoyo como lo hacen todas las esposas, pero en el momento de saludar a una de las compañeras de mi ex, noté una actitud rara, hostil, de esas actitudes que no te ven a los ojos, esas que nosotros como mujeres sentimos y sentimos. Fue tal que tuve que preguntarle (a Gabriel) si había algo entre ellos, pero él lo negó completamente y así quedó”. Relata en una parte del video.

¿Cómo sigue la relación de Geraldine Bazán y Gabriel Soto?

Geraldine Bazan actualmente se encuentra soltera y mantiene un trato cordial con Gabriel Soto el cual es padre de sus dos hijas, pero tras los rumores de una supuesta ruptura entre Soto e Irina Baeva se aseguró que el actor se encontraba buscando a la madre de sus hijas pero esta aclaró lo sucedido “Nosotros hablamos siempre, somos padres de dos niñas y no vamos a dejar de hablar nunca…”, por otro lado, Gabriel Soto ha velado por el bienestar de Elissa Marie y Alexa Miranda, sus hijas. “Estamos muy bien, ya ha pasado mucho, mucho tiempo. Siempre lo he dicho, mientras yo esté bien, mis hijas van a estar bien y mientras su mamá esté bien, mis hijas van a estar bien y siempre he dicho que mis hijas son una prioridad para todos, para su mamá, para mí, para toda la familia”, explicó Soto para “Despierta América”.

Gabriel Soto y todo lo que sucede en su relación con Irina Baeva

Se ha hecho eco de especulaciones sobre una supuesta ruptura entre Gabriel Soto e Irina Baeva, sumando la situación que tras haberse comprometido sigan posponiendo la fecha de la boda haciendo dudar lo que realmente está sucediendo en la pareja, pero ellos han desmentido cualquier tipo de especulaciones.

“Sí, pues es que ha habido muchas especulaciones pero como hemos dicho siempre, si no subimos cosas en redes sociales no quiere decir que no estamos juntos. Cuando nos vemos no nos interesa estar subiendo cosas en redes sociales, entonces como digo, Instagram vemos, realidades no sabemos…”, comentó el actor. Asimismo, Irina comentó : “Creo que los medios de comunicación, ahora sí que perdónenme que les eche la bolita, pero trataron de crear la nota donde nota nunca hubo… Nosotros nunca nos separamos, nunca tuvimos crisis, nunca tuvimos pleitos. Como que alguien echa la bolita, luego alguien más la sigue, entonces ya se hace una bola de nieve y luego le preguntan a uno y no sabes ni qué contestar a tanto absurdo…”, aseveró.