Geraldine Bazán no se arrepiente de haberse casado con Gabriel Soto

Geraldine Bazán, se sinceró y abrió su corazón, en una entrevista que le concedió al maquillador Soy Letal donde dejó ver que todas las experiencias que le ha dejado la vida han sido para convertirla en mejor persona.

La actriz tiene claro que después de la tormenta viene la calma, y que así sus vivencias en el pasado hayan sido difíciles, duras, o por el contrario muy buenas, estaría dispuesta a repetirlas porque la han moldeado para convertirla en una gran mujer.

“El momento más oscuro de la noche es justo cuando va a amanecer”, dijo la actriz teniendo muy claro que significan estas profundas palabras y sobre todo llevándolas a la practica en el trayecto de su vida.

“Todas las etapas han sido increíbles, no cambio nada de lo que he vivido de mi niñez, de mi juventud, de cuando estuve casada, para nada, porque me hace ser la mujer que soy en este momento”, recalcó la mexicana con firmeza y emotividad.

La artista sabe en que posición está siendo una figura pública, y ha aprendido a manejar esa situación con mucha seguridad en si misma y en todo lo que la rodea, aunque a veces le incomoda que la gente critique sin conocer realmente como son las cosas.

“La gente a veces cree que por ser una persona conocida puede opinar (sobre ella) sin tener conocimiento de causa, lo más importante es saber quién eres y que a tu alrededor esté todo muy bien dado y protegido”, subrayó la artista.

“Hay personas que festejan mucho más un fracaso ajeno que un éxito propio y eso es tristísimo”, enfatizó Bazán con sabias palabras y complementó diciendo quien es realmente y porque ya logrado alcanzar todo lo que se ha propuesto.

“Soy una mujer letal porque he decidido serlo, porque me amo, porque todos los días peleo y lucho por lo que quiero lograr y ser, porque estoy orgullosa de mí misma también porque todos los días intento ser mejor persona… No me da miedo ser mujer, no me da miedo decir lo que pienso y porque no me da miedo amar”, subrayó la mexicana.

Geraldine siempre ha dejado saber que se encuentra muy agradecida con la vida especialmente por su salud y la de sus dos bellas hijitas Elissa Marie y Alexa Miranda, y aunque su separación de Gabriel Soto fue dura ya es cuestión del pasado y ahora se encuentra en el mejor momento de su vida llena de sueños y satisfecha por todo lo que ha logrado con su propio esfuerzo.