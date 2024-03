¿Lupillo Rivera y Geraldine Bazán tuvieron romance?

Lupillo Rivera no se imaginaba que Geraldine Bazán iba a ser su nueva compañera en La Casa de los Famosos. El cantante no pudo disimular el gusto que le dio de verla entrar como reemplazo a LCDLF4. Ya hasta empezaron los rumores en que habría un nuevo interés amoroso dentro de la casa.

Este encuentro entre Geraldine y Lupillo también despertó la pregunta sobre si ellos alguna vez tuvieron un romance.

Cabe recordar que en julio de 2023, Lupillo publicó en sus redes un video donde él estaba admirando una foto de Geraldine y dijo: “No me veas así, Geraldine Bazán, nos vamos a meter problemas, no me veas así, ya”. Esas palabras desataron la sospecha que había algo entre ellos.

Al punto que los medios le preguntaron directamente a Lupillo si estaba interesado en tener un romance con Geraldine. A lo que él contestó que “no”. Agregó que los medios, siempre quieren encontrarle una nueva pareja, “a ustedes como les gusta amarrar navajas”.

Pero ahí no terminó todo. Los medios también cuestionaron a Geraldine pero ella negó por completo un romance o relación con el cantante.

Por su lado, Lupillo afirmó que Geraldine es una mujer bella. Pero dejo que claro que “siempre hay que respetar la línea, como debe ser, de los compañeros como Gabriel Soto”.

Gabriel Soto opina sobre la entrada de Geraldine a La casa de los Famosos

Gabriel Soto se puso de acuerdo con Geraldine para cuidar de sus dos hijas mientras ella está en el reality. Los medios también le preguntaron sobre qué opina que podría haber un romance entre su ex y Lupillo. Soto respondió que ella es una mujer adulta que sabe cómo actuar ya que sabe que sus hijas van a estar viendo el show. “Ella está muy consciente y ha estado muchos años en esto”, concluyó Soto.