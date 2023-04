Esposa de Pablo Lyle revela porque apareció rapado en la cárcel

Tras recibir su sentencia a principio de 2023, el actor Pablo Lyle apareció completamente rapado. Ana Araujo, esposa del actor, reveló el porque su esposo se rapó durante una entrevista con Caras. Ella compartió que el actor ha encontrado una manera de mantenerse conectado con sus hijos. Fue justamente su hijo menor que le hizo una curiosa propuesta mientras se llevaba a cabo el Mundial de Futbol de Catar, la cual lo hizo quedarse sin cabello. “Pablo y Mauro apostaron por videollamada”, contó la empresaria a la publicación. “Recientemente se dieron a conocer unas fotos en las que se le ve pelón a Pablo; sin embargo, nadie sabe que fue porque perdió la apuesta contra Mauro. Recuerdo que ya había pasado el mundial y Pablo todavía no se rapaba, pues venía el juicio y luego la sentencia, y no fue sino hasta después de eso que cumplió y finalmente se rapó”.

Además, Ana habló abiertamente sobre cómo sus dos pequeños han tomado toda la situación legal que enfrenta Pablo desde el 2019 y reveló que desde un inicio los llevó a terapia psicológica, pues ambos estaban enojados con lo que pasaba con su papá.

Ana también compartió en sus redes parte de la entrevista donde ella habla de las criticas que ha tenido que enfrentar tras la condena de su esposo. “A veces la gente me critica pues dice que no está bien que yo celebre todo mientras él está detenido, sin embargo, es lo que Pablo nos ha enseñado y lo que ha querido…Como mujeres, ya no podemos simplemente esperar a que alguien más nos quiera rescatar, solo nosotras debemos hacernos cargo…Ser mamá es algo que damos por hecho y no es nada fácil. Una piensa que lo va a hacer en pareja, si es que así lo desea, sin embargo, no siempre sucede como lo planeas…Al estar bajo arresto domiciliario, Pablo tenía un rastreador en el pie, pues no podía salir del departamento. Recuerdo entonces que Pablo le compró un reloj a Mauro y él se lo ponía en el pie, pues decía que quería tenerlo igual que él”, dijo Ana en entrevista.