Pablo Lyle es culpable de homicidio involuntario: ¿Cuántos años de prisión?

El actor Pablo Lyle fue encontrado culpable por homicidio involuntario este martes 4 de octubre de 2022.

Antes del veredicto, el abogado Philip Reizenstein, quien defendió al actor mexicano de 35 años, se paró frente a una foto que mostraba a los tres niños y la esposa de Lyle, Ana Araujo, durante su cierre para reiterar que fue en defensa propia. “Este caso es sobre miedo”, Reizenstein.

Mientras que la fiscal estatal adjunta Gabriela Alfaro argumentó que el caso no se trataba de miedo, sino de ira y dijo que Lyle golpeó innecesariamente a Hernández, de 63 años, el 31 de marzo de 2019, cerca de la intersección de Northwest 27th Avenue y Northwest 14th Street.

El jurado vio el video donde se ve a Lyle golpear a un hombre, que luego murió

Play

Revelan nuevo video del golpe de Pablo Lyle a un hombre | Al Rojo Vivo | Telemundo Con este nuevo video se pueden ver detalles de lo que sucedió antes y después del incidente de furia entre Pablo Lyle y Juan Ricardo Hernández. SUSCRÍBETE: bit.ly/1HwWM9Y Al Rojo Vivo: “Al Rojo Vivo con María Celeste” es una revista noticiosa que, en una hora, lleva al televidente en un recorrido a través del mundo.… 2019-04-12T02:07:34Z

El pasado lunes 3 de octubre, el jurado repaso el video que capto el momento en que Lyle golpea a Juan Ricardo Hernández. “Este video no es una escena de una telenovela. No es una escena de una película. No está ensayado…Es real”, dijo la fiscal Gabriela Alfaro al jurado el lunes durante los argumentos finales. “Te muestra que lo que estaba sintiendo no era miedo. Era ira. No era necesario protegerse a sí mismo ni a nadie en ese automóvil”.

Pero el abogado defensor del actor, en cambio, criticó a Hernández como el instigador, comenzando con el hombre golpeando el lado del conductor de la camioneta de la familia Lyle, aterrorizando a los niños pequeños que estaban adentro. “Mirando el video, el señor Hernández está tratando de abrir esa puerta”, dijo al jurado el abogado defensor Philip Reizenstein. Cuando Lyle salió, dijo el abogado, vio a Hernández alejarse y no tenía idea de si podría regresar a su auto para agarrar un arma. Fue una decisión de una fracción de segundo, tomada para defender a su familia, dijo. “Miras el video, decides si para Pablo, este era un papel que interpretar, si estaba actuando”, dijo Reizenstein.

Los miembros del jurado pronto deliberarán sobre el destino del actor mexicano Pablo Lyle por el golpe mortal que recibió el automovilista Juan Ricardo Hernández hace tres años. El video de vigilancia del encuentro fue clave para su decisión. Los abogados instaron el lunes a los miembros del jurado a interpretar el clip de diferentes maneras. Los fiscales instaron al jurado a condenar a Lyle por homicidio involuntario, diciendo que el video muestra claramente que Hernández caminaba de regreso a su automóvil después de que salió en una intersección y reprendió al cuñado del actor por conducir mal. Luego Lyle corrió hacia Hernández, de 63 años y le dio un puñetazo. Hernández cayó al suelo, se fracturó el cráneo en al caer y murió cuatro días después en el hospital.

Pablo Lyle podría pasar 15 años en la cárcel

Play

EN VIVO: Veredicto en el caso del actor mexicano Pablo Lyle La juez del caso de Pablo Lyle da a conocer el veredicto del jurado. El actor mexicano fue acusado de homicidio involuntario por la muerte de Ricardo Hernández, a quien golpeó tras una discusión por una mala maniobra de tráfico en 2019. Descarga nuestra App: telemundo.app.link/8005Db9UP6 SUSCRÍBETE: bit.ly/TLMDNoticiasYT Noticias Noticias Telemundo es un proveedor líder… 2022-10-04T20:50:02Z

Lyle podría enfrentar hasta 15 años de prisión. El próximo 26 de octubre la jueza dictara sentencia al actor que fue declarado culpable por homicidio involuntario. Hasta ahora se dice que Lyle podría recibir entre 10 a 15 años de prisión. También se menciona hasta 9 años de prisión. A pesar que el actor estuvo tres años en arresto domiciliario, ese tiempo no cuenta.

El próximo 26 de octubre Lyle sabrá cuantos años tendrá que pasar tras las rejas por la muerte de Juan Ricardo Hernández.

El día que le cambió la vida al actor, Lyle y su familia viajaban en un SUV de regreso al Aeropuerto Internacional de Miami el 31 de marzo de 2019, después de unas vacaciones de 10 días visitando a la familia. Lo conducía su cuñado, Lucas Delfino, quien se salió por la salida equivocada y le cortó el paso a Hernández mientras intentaba llegar a un carril izquierdo para hacer un giro en U.