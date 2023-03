Pablo Lyle enfrenta una nueva demanda: ¿Qué sucedió?

Pablo Lyle vive un difícil momento tras darse a conocer que se presentó una nueva demanda en su contra por parte de los familiares de Juan Ricardo Hernández, el hombre de origen cubano que falleció tras un altercado con Lyle en una vía pública de la ciudad de Miami en el mes de marzo del año 2019.

A inicios del mes de febrero del presente año, Lyle fue sentenciado a cinco años de prisión, ocho años de libertad condicional y cien horas de servicio comunitario. La sentencia en contra del intérprete mexicano fue dada a conocer en una Corte de la ciudad de Miami y está relacionada con la muerte de Hernández.

Pese a que el actor de 36 años de edad fue declarado culpable de homicidio involuntario, los familiares de Hernández recientemente decidieron entablar un nuevo proceso legal y presentaron una demanda civil en contra de Lyle y de su cuñado, Lucas Delfino.

Pablo Lyle y su cuñado Lucas Delfino enfrentan proceso civil en Miami.

Sandra Hoyos, representante legal de Pablo Lyle, ofreció una entrevista exclusiva al programa televisivo “Ventaneando”, en donde aseguró que los familiares de Juan Ricardo Hernández buscan una indemnización por parte de Lyle y Lucas Delfino.

“Las aseguradoras han negado el derecho de pagarle a la familia de la víctima. Entonces, hay un litigio civil que está ocurriendo en estos momentos, están demandados Lucas Delfino y Pablo Lyle”, aseguró Hoyos en la entrevista con Ventaneando.

La abogada del actor mexicano confesó ante las cámaras de “Ventaneando” que el caso se encuentra vigente en las Cortes de Miami-Dade en el estado de Florida, pero que no tienen mucha información al respecto en términos de audiencias o cuáles son las propuestas para llegar a un acuerdo.

De acuerdo con declaraciones de Sandra Hoyos a Ventaneando, los familiares de Juan Pablo Hernández buscan una indemnización que oscila entre el millón y cinco millones de dólares. Sin embargo, Hoyos puntualizó que la cifra específica no se puede confirmar en estos momentos.

En cuanto a los detalles sobre la demanda civil que enfrenta su representado, Hoyos dijo: “Esos temas se mantienen confidenciales, aún fuera de la vista de la corte. Entonces, hasta que no lleguen a un acuerdo ni tendremos esos detalles o bien hasta la próxima audiencia tendremos más información si esto va a juicio o va a una mediación o una conciliación de lo que está pidiendo cada parte”.

Anteriormente, los familiares de Hernández habían declarado ante las cámaras de diversos medios de comunicación de habla hispana que esperaban que se hiciera justicia por el desafortunado incidente que desencadenó su muerte.

Esto es lo que necesitas saber:

Pablo Lyle había estado cumpliendo arresto domiciliario antes de ser declarado culpable de homicidio involuntario

Surveillance Video Captures Punch Which Resulted In Death

Pablo Lyle fue declarado culpable de homicidio involuntario después de un altercado que ocurrió en el mes de marzo de 2019, un desafortunado hecho en donde el actor presuntamente habría golpeado a un hombre identificado como Juan Ricardo Hernández como consecuencia de una falta de tránsito en una vía pública de la ciudad de Miami.

Hernández falleció en un centro de salud por una lesión cerebral causada por el fuerte impacto en contra del pavimento tras recibir un golpe por parte de Lyle.

Después de la muerte de Hernández, Lyle había estado cumpliendo con una orden de arresto domiciliario en la ciudad de Miami a la espera del juicio que determinaría si era declarado culpable o inocente del cargo de homicidio involuntario.

El actor mexicano fue declarado culpable de homicidio involuntario en un juicio que se llevó a cabo en la Corte de Miami-Dade durante el 03 de febrero de 2023.

Los abogados de Lyle apelarán la sentencia de homicidio involuntario

Tras darse a conocer la sentencia en contra de Pablo Lyle, uno de sus abogados en la ciudad de Miami declaró a las cámaras del show “Al Rojo Vivo” de Telemundo que apelaría la sentencia por homicidio involuntario en contra de su representado.

“Vamos a apelar y a presentarlo antes de los treinta días, y luego iniciaremos el proceso”, dijo David Oscar Marcus, abogado de Lyle.

“Esta condena no fue justa, Pablo estaba defendiendo a su familia. Desde el principio hemos dicho que Pablo estaba defendiendo a su familia como cualquier otro padre en el mundo lo haría, pero la sentencia fue justa. Tenemos agradecimiento con la jueza por tomar una decisión sincera, es claro que ella lo pensó muy bien y que pensó en todos los intereses del caso”, declaró Alejandro Sola, otro de los abogados del actor mexicano.

En caso de desestimarse los cargos en contra de Lyle, el galán de telenovelas quedaría en libertad de manera inmediata en relación con el homicidio involuntario de Juan Ricardo Hernández.