Marlene Favela se despide llorando de “El Amor Invencible”

Este fin de semana, Marlene Favela no pudo contener las lagrimas al despedirse del set de El Amor Invencible.”A mí la verdad me emociona mucho despedirme, solo quiero decirles gracias a cada uno de ustedes porque para mí este proyecto fue de mucho aprendizaje, no solo como actriz sino como persona”, expresó la actriz que le dio vida a la villana Columba Villarreal. También le dedicó unas lindas palabras a su compañera Angelique Boyer. “Angelique, fuiste una protagonista increíble, chingona, poderosa, linda”.

Resulta que este sábado terminaron las grabaciones de la exitosa telenovela El Amor Invencible. Después de realizar escenas de los capítulos del desenlace en la ciudad de Mazatlán, una parte del elenco llegó a la Ciudad de México para filmar lo último en un estacionamiento de Televisa San Ángel con la participación de Angelique Boyer y Marlene Favela.

Al terminar las grabaciones cada una se despidió del equipo con lindas palabras. Angelique y Marlene hicieron a un lado toda la rivalidad que transmitieron en El Amor Invencible y se tiraron flores. Ambas fueron las encargadas de cerrar las grabaciones de la novela. Abajo pueden ver a ambas despedirse al terminar las grabaciones.

Lo cierto es que El Amor Invencible tendrá un significado distinto para otro de los protagonistas, en este caso, Danilo Carrera, quien confirmó que cierra un ciclo de siete años de trabajo en las telenovelas para regresar a Miami para estar más tiempo con su madre. El actor tomó esta decisión hace tiempo y lo hace convencido que es lo mejor. En estos siete años, el paso de Danilo por los melodramas fue notable, desde su aparición en Pasión y Poder hasta el poco tiempo que transcurrió para su primer papel protagoónico en la serie Sin Rastro de Ti. De ahí siempre se mantuvo en primer plano.

Más sobre Columa Villarreal

Columba Villareal es una mujer con una belleza que derrite a cualquiera en El Amor Invencible. El personaje está interpretado por la actriz Marlene Favela, de 45 años. "La historia definitivamente me tiene que atrapar, la historia en general y la historia que yo voy a contar porque si me atrapa a mí voy a estar convencida de contar esa historia y la voy a contar con verdad y con pasión", dijo Marlene en entrevista con People en Español. "Ha habido muchos personajes que han llegado a mi vida donde yo los leo y digo es que no me identifico porque esa mujer no tiene características similares a mí, o no es de mi edad, en fin muchas cosas. Siempre me he caracterizado por elegir los proyectos que me gustan, no los que me ofrecen, y a veces he dicho que no y hoy no me arrepiento de haber dicho no a ninguno".