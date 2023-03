Karina Banda preocupada por perdida, maltrato y estado de su cabello: ¿Qué sucede?

Karina Banda la animadora mexicana que ha trabajado en El Gordo y la Flaca y Enamorándonos ahora se encuentra en Argentina para asumir un nuevo reto profesional al ser la nueva conductora del programa que produce TelevisaUnivision que lleva por nombre tentativo “El Hotel de los Famosos” para ser la competencia del famosos reality “La Casa de Los Famosos”.

Karina Banda sigue creciendo en todos los ámbitos de su vida, al estar feliz y estable en su matrimonio con Carlos Ponce también se encuentra sumando retos en su carrera profesional por eso se encuentra radicada en la ciudad de Buenos Aires para traer un proyecto muy especial que será todo un éxito. La presentadora mexicana de 34 años se siente muy conectada con sus seguidores y por eso que decidió contar que se encuentra muy “angustiada” por una situación que está viviendo.

Karina Banda se preocupa por el estado de su cabello

La esposa de Carlos Ponce, Karina Banda, utiliza sus redes sociales como una plataforma para darnos consejos de belleza, salud y estilo de vida, además Banda es toda una influencer que comparte sus mejores trucos para lucir radiante y estupenda, pero no todo es color de rosa porque la animadora compartió la situación que está viviendo con su cabello.

Play

😱💔Karina Banda se DESTROZA el CABELLO "Estoy angustiada y preocupada" 😭 😱💔Karina Banda se DESTROZA el CABELLO "Estoy angustiada y preocupada". 😭 Muy disgustada por lo sucedido, la conductora mostró cómo quedó su cabello y contó la causa que hizo que casi se quedara sin melena. ——————————————————————————————————————— Bienvenidos a (Entérate Primero) este es el mejor canal para informarte de lo que pasa en el mundo del… 2023-03-06T18:23:28Z

Karina Banda al estar sometida a tantas hora de grabación, calor, luz, tenazas y decolorante su cabello le está pasando factura es por eso que se ha mostrado muy preocupada por todos los daños que ha presentado. “Les voy a decir algo, ahora sí que uno valora lo que tiene cuando lo pierde, estoy preocupada de que se me empiece a caer el pelo o se dañe más, todo por no haberlo cuidado”, explicó en un video de Facebook.

Este problema comenzó en Turquía cuando la mexicana se encontraba animando “La isla Enámorandonos”. “Me lo quería oscurecer, quería el cabello como un castaño, mi pelo tiende a ponerse naranja… Le dije (al estilista) que quería un castaño lindo. Entonces esta persona no hablaba inglés, ni español, solo hablaba turco, y con el traductor, yo me guie con una foto de un trabajo que esa persona ya había hecho, le dije: ‘Quiero esto’”, pero parece que algo salio mal”. comento Karina y así lo reseño People en Español.

“Me empiezan a pintar el cabello y veo que el pelo me lo empiezan a decolorar, yo no entiendo por qué me lo está decolorando, y no solo eso, eso sino que me lo decoloró tanto que mi pelo estaba blanco y yo con cara de asustada, pero no preguntaba nada, dije ‘él sabrá lo que está haciendo'”, comenta Karina, parece que esta situación fue muy excesiva con la decoloración la cual le terminó dañando el cabello.

La mexicana busca crear un reto para reparar su cabello

Con tratamiento y mascarillas, la mexicana pudo recobrar la vitalidad de su cabello pero ahora al estar sometida a secados y tenazas ha hecho que la situación de su pelo empeore por eso decidió compartir con sus fanáticos por lo que está atravesando. “Hoy les puedo decir que estoy asustada y estoy preocupada porque nunca había tenido mi cabello tan maltratado como ahora”, comentó la presentadora.

Karina Banda comenzará un nuevo proceso para tratar de recuperar su melena con un reto que compartirá con sus seguidores además de animarlos a seguir sus consejos “Comenzaré un reto para recuperar mi cabello saludable, si se animan a hacerlo conmigo esto es lo que necesitan… Les voy a tener todo listo, bien bonito para que hagamos juntas esto y ver si logramos recuperar el cabello. Si quieren seguir mi reto, las invito, y si no, échenme muchas porras para que vean los resultados”, concluyó la presentadora.