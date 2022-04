El mensaje claro de Ana Patricia a Karina Banda tras polémica en “Enamorándonos”

Ha pasado ya más de una semana desde que Ana Patricia Gámez regresó a la conducción del show de televisión “Enamorándonos”, tras haber anunciado hace nueve meses que se iba de la televisión. Y en medio de la polémica que no para en redes sociales sobre el retorno de la mexicana a la pantalla, lo que significó la salida de Karina Banda de la animación del reality show, la exreina volvió a insistir que ella no le quitó el trabajo a nadie.

Ana Patricia, con su característica sencillez y honestidad, dijo que ella sabe que “el tema ha dado de qué hablar y definitivamente dará más de qué hablar, pero, así es la vida”.

La ex Nuestra Belleza Latina habló con sus fans en el podcast “Ana Patricia sin filtro”, y allí reaccionó de manera directa a la lluvia de críticas y molestia que ha generado su regreso al programa de UniMás, entre aquellos que prefieren a Karina banda en la conducción.





“Muchas personas quizá no están de acuerdo en que haya regresado, pero a ti que me escuchas te digo que no te puedes basar en tus decisiones por el qué dirán, por el miedo, por cosas externas. Tienes que basarte en ti… y sobretodo en no hacerle daño a los demás”, mencionó la exreina de Univisión, asegurando que esta fue una oportunidad que se le presentó, que le permite seguir compartiendo tiempo con sus hijos y su esposo, que es algo que la motivó a su retiro inicial.

“Muchas personas han venido a atacarme a decirme que le quité el trabajo a Karina. Aquí nadie le quitó el trabajo a nadie, ella sigue con contrato, ella sigue con un proyecto que va a ser una gran oportunidad. Quién en esta carrera, no ha soñado con tener la posibilidad de ser el talento o la anfitriona de un proyecto propio, ver nacer un proyecto”, mencionó Ana Patricia.

“Ella ahora tiene la posibilidad de crear ‘la Isla de enamorándonos’, de viajar, de tener una experiencia maravillosa, y créanme que ella está feliz con esto”, dijo Ana Patricia Gámez, agregando que incluso habló con Karina del tema y entre ellas dos, todo está de maravilla.

“No entiendo por qué nos quieren poner en guerra, en competencia, sobretodo a las mujeres. Siento que en vez de atacarnos, hay que apoyarnos, porque las mujeres cuando nos apoyamos brillamos más”, dijo la conductora. “Karina y yo tuvimos una plática muy importante (…) una plática donde ambas estábamos concientes que que podía ser un momento incómodo, por el exterior, porque nos quieren poner en guerrrilla, que han tratado, pero ambas estamos consciente de lo que es el trabajo, de las oportunidades que se nos están presentando a ambas, y lo más importante es que ambas estamos contenta,s felices, apoyándonos”, concluyó Ana Patricia.

