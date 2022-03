Francisca Lachapel y su mamá se enfrentan por su bebé: ¿Qué pasó?

Para nadie es un secreto que tras el nacimiento de Gennaro, el primogenito de Francisca Lachapel y Fracesco Zampogna, la ex Nuestra Belleza Latina está que no cabe de la dicha, tal y como lo ha dejado ver constantemente en sus redes sociales.

Y justo cuando el pequeño ya tiene 8 meses de nacido, la conductora de Univisión confesó que ella no es la única mujer de su familia enamorada del precioso bebé.

La simpática dominicana, reveló con mucha gracia, que su madre, doña Divina Montero, está tan eloquecida de amor por el bebé, como ella, que incluso se ha dado una rivalidad sana y hasta están haciendo una competencia en la que es difícil saber quién ganará.

Francisca colgó en su Instagram, una tierna fotografía, en la que aparece junto a su madre y a su hijito, en la que ambas lucen totalmente enternecidas por el bebé.

En la imagen, se aprecia a Gennaro tocando a su famosa mami y también los espejuelos de su abuelita, quien como dirían ella misma, lo “añoña” todo el tiempo.

La exreina de belleza aprovechó la imagen para preguntarle a sus fieles seguidores quién creen que ganará uan competencia entre ella y su mamá,que a diario están teniendo.

“Qué buen sábado ❤️🙏🏽 ¿Quién cree que da más besos, la abuela o la mamá? 😂”, fue el interrogante que formuló la conductora de Despierta América, confesando que ni ella ni la feliz abuela paran de besar al afortunado niño.

Las respuestas no tardaron en llegar, y aunque obviamente los fans de Francisca saben que no para de mimar a su bebé, la mayoría coincidió en que la bella abuelita gana la “besatón” para el bebé. Otros también hablaron del gorro que doña Divina lució en la foto.

“Dirá Genaro, abuela que es eso que tienes en la cabeza jajaja”, “abuelita muy tierna”, “la 😍😍😍😍abuelita obvio”, “que amor”, fueron algunos de los comentarios que desencadenó la pregunta de Francisca.

La publicación fue tan exitosa, que en unas cuantas horas, más de 40,000 seguidores de la ex Nuestra Belleza Latina le dieron “like” a la preciosa foto del bebé y sus dos consentidoras.

Gennaro cumplió 8 meses el pasado 7 de marzo, y la feliz mamá compartió la fecha con una hermosa imagen del niño que causó mucha ternura.

“Yo de verdad que no me lo como porque me quedó sin hijo después 😅 Don Gennaro esta cumpliendo 8 meses hoy señores y no lo puedo creer!! Parece que fue ayer que mi muchachito llegó a este mundo. Protégelo siempre señor 🙏🏽🥰”, fue el comentario de Francisca.