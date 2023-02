Karina Banda presentará nuevo reality de Televisa/Univision: “El Hotel de los Famosos”

Karina Banda armó maletas y viajó a Argentina para empezar las grabaciones del nuevo reality de Televisa/Univision llamado: El Hotel de los Famosos. La esposa de Carlos Ponce vivirá varios meses en Argentina para trabajar en este proyecto junto a otros talentos de Televisa. “Arranco el año con uno de los viajes más largos de mi vida…”dijo en un clip que publicó en sus redes. “Estaré en este bello país por una temporada. Quédense hasta el final para que vean de cuál se trata 🤩. Igual les doy una pista: Aquí todos son unos campeones 🤪🙌🏻. No saben todos los sentimientos que tenía. Nervios, emoción, tristeza, alegría, incertidumbre, DE TODO. Pronto les contaré un poquito más.”

Los medios reportan que la presentadora de 34 años se encuentra muy ilusionada con este proyecto, el cual lo realizará lejos de su zona de confort. Pero ella misma asegura que está cumpliendo un gran sueño de infancia.

En nuestra investigación, la periodista Mandy Fridmann asegura que “Banda viajó a suelo argentino para empezar las grabaciones del reality show. Una oportunidad que pudo rechazar tras haber grabado La Isla enamorándonos en Turquía, junto a su esposo”.

A través de un en vivo en Facebook, Banda habló desde Argentina sobre la emoción que siente estar en este proyecto. “Yo creí, literalmente, que ese sueño nunca lo iba a cumplir, y no porque no luchara por él, sino que ya estaba, según yo, tan feliz con lo que había logrado, que yo me había olvidado de este sueño y lo veía muy lejano para que sucediera ¡Aquí estoy, los sueños se cumplen!”, dijo Banda.

Durante la transmisión en vivo, Karina agregó: “No puedo creer lo que estoy viviendo, con eso les voy a decir todo. Yo soy mucho de creer que los planes de Dios son perfectos, a veces hay cosas que nos toman por sorpresa, habrán cosas que no entendamos y nos duelan, pero al final del día, espero que mi testimonio sirva mucho para todos los que estén pasando por algo. Dios siempre tiene un mejor plan”.

¿Hotel de los Famoso competirá con La Casa de los Famosos?

Según reportan los medios, Televisa-Univision empezó a trabajar en este reality con el plan de competir con el exitoso reality de Telemundo “La Casa de los Famosos”.

Karina Banda y el actor Roberto Palazuelos serán los animadores de El Hotel de los Famosos

Play

🚨💣ROBERTO PALAZUELOS Dice ¡Dejen que ANDRÉS GARCÍA esté en PAZ! Le hablaron mal de mí 😰 2023-01-23T01:27:49Z

Al igual que Karina, Palazuelos viajó a Argentina para iniciar las grabaciones.”Ahorita me voy Argentina 11 semanas. Voy a hacer el protagonista del reality show Hotel de los famosos, que se va a hacer en Buenos Aires en las afueras y mañana tengo un llamado muy pesado en Televisa, en el que voy estar grabando todos los promocionales”.

Al parecer todavía no tienen confirmado si el reality se llamará “El Hotel de los Famosos” o “El Hotel VIP”. Ya que se ha reportado que Televisa prepara para este 2023 su nuevo reality show “El Hotel VIP”, que será una adaptación del programa argentino “El Hotel de los Famosos” en donde 16 famosos participantes competirán por el premio.

Los 16 participantes de la primera temporada de El Hotel de los Famosos México de Televisa son Martha Figueroa, Gomita, Ligia Uriarte, Vielka Valenzuela, Tefi Valenzuela, Mariana Ávila, Natalia Subtil, Manola Diez, El Burro Van Rankin, El Chevo, Colate, Christian Estrada, Silverio Rochi, Roberto Tello, Fernando Sagreeb y Pee Wee.