El mensaje de Julián Figueroa pidiendo ayuda hace unos meses: ¿Lo ignoraron?

El domingo 9 de abril del 2023 murió el actor y cantante Julián Figueroa, producto de un infarto, según han revelado médicos del joven y su propia madre, Maribel Guardia. Pero a juzgar por los mensajes que venía publicando en sus redes desde hace un buen tiempo, el joven llevaba meses con señales de un cuadro depresivo.

Y aunque el mensaje colgado en su cuenta de Instagram unas horas antes de morir, donde revelaba abiertamente nunca haber superado la muerte de su padre, ocurrida hace casi 8 años,ha dado la vuelta en internet, en la que muchos han descrito como una carta de despedida que evidenciaba el estado emocional del mexicano, un mensaje compartido en diciembre pasado parecía una misiva pidiendo ayuda, según interpretaron fans del artista.

El citado mensaje que el joven de 27 años colgó en su red social el 27 de diciembre fue una clara manifestación del momento por el que atravesaba, donde con una foto con mirada perdida, aseguraba que no tenía motivos para estar riéndose siempre.

“Me rehuso a participar en la mascarada de las sonrisas perpetuas, donde se observa al ser que más se aborrece y con creces se le llena de vituperios”, dijo el hijo del fallecido Rey del Jaripeo en su Instagram, con tono de decepción, donde arremetió contra aquellos que solían atacarlo a escondidas.

“Más, tras el anonimato de una puerta cerrada su reputación queda arruinada por el intercambio de lenguas bífidas”, agregó Julián. “Y a pesar de sus insidias, prefiero ser YO ese que no va a cambiar en presencia de nadie, ni el presidente ni el indigente”.

Julián se declaró como una persona solitara, dispuesta a romper con lazos que no le hacían bien, frases que seguidores del cantante hoy entienden como un pedido de auxilio.

“(Soy) ese muchacho solitario que jamás ha fingido un “te quiero” o un trato amable, que si erra o acierta lo hace con autenticidad sin escudarse entre la gente”, agregó el hijo de la ex Miss Costa Rica en su red. “Y no, no es esto es una vendetta pero gracias a un tal Del Toro y particularmente a una educación “Espinoza”, me rehuso a seguir siendo una marioneta. Por fortuna hoy veo mis hilos y tengo el valor de atreverme a cortarlos”.

Play

Nueva versión de la Muerte de JULIÁN FIGUEROA. Nueva versión de la muerte de #JuliánFigueroa Visita mi página web: gustavoadolfoinfantetv.com/ Visita mis redes sociales: Facebook: bit.ly/GustavoAdolfoInfanteFB Twitter: bit.ly/GustavoAdolfoInfanteTw Instagram: bit.ly/GustavoAdolfoInfanteIG O en nuestras redes de Imagen Televisión YouTube: bit.ly/ImagenEntretenimientoYT Facebook: bit.ly/2psCu3R Twitter: bit.ly/2pxLq4U ¡Déjanos tus comentarios, da like, comparte y suscríbete! 2023-04-11T04:06:18Z

Tras adentrarse más en los mensajaes pasados del joven fallecido, los admiradores del cantante lamentaron que no lo hayan podido ayudar a tiempo.

“Éste chico pedía a gritos ayuda y nadie lo notó 😢”, “Lo venía avisando entre líneas!”, “el tiempo no regresa y la soledad duele 😢”, “se nota que teníá depresión y había que ayudarlo”, fueron algunos de los mensajes con los que reaccionaron los fans del artista ante el mensaje.

“Corto sus hilos…depresivas líneas 🥹”, “esos hilos pueden provocar mucho daño”, “que dolor que lo ignoramos”, dijeron otros seguidores del joven, quien a pesar de no haberse quitado la vida, como se llegó a especularse al principio, pudo afectar su salud por un presunto estado depresivo.

Y es que expertos médicos aseguran que la relación entre depresión y enfermedades cardiacas existe, ya que entre otras cosas puede contribuir a aumentar la tensión arterial, que puede desencadenar en ataques e infartos.

Según un estudio publicado en el European Heart Journal, la relación entre la depresión y las enfermedades del corazón muestran que “aproximadamente 1 de cada 5 personas con enfermedades cardíacas padecen una depresión grave, y un número aún mayor declara algunos síntomas”.