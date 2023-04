Julián Figueroa nunca superó muerte de Joan Sebastian: ¡Salen a la luz estas fotos!

“Que despacio han pasado 8 años, desde el día de tu partida el tiempo sabe más amargo. Y proclaman las personas el tiempo todo ha de arreglar, pero es una vil mentira cada día duele más y sin temor a herir susceptibilidades… aquí les va. Vituperan los fanáticos VIVA EL POETA DEL PUEBLO, pero a mí me me importa un bledo SOLO QUIERO A MI PAPÁ. Al demonio con los grammys, con la fama y el dinero, pues mi único deseo es abrazarte… una vez más. Te amo PAPÁ y si me duele tu muerte es porque tu vida era tan valiosa para mi”, estas palabras se convirtieron en el último mensaje que compartiera antes de morir el cantante Julián Figueroa, en el que sería el cumpleaños 72 de su fallecido padre, Joan Sebastian, dejando ver que nunca pudo superar su partida.

Los mensajes dolorosos, al igual que decenas de fotos de niño y adolescente, al lado de su papá, llenaban las redes sociales del intérprete, cuyo cuerpo sin vida fue hallado el domingo en su casa del barrio Jardínes de Pedregal, en la capital mexicana.

Y es que la muerte del llamado “Rey del Jaripeo”, ocurrida en 2015, cuando Julián Figueroa tenía apenas 19 años, fue un golpe emocional muy duro para el joven cantante, quien cada aniversaro póstumo de su padre, confrmaba con sus palabras que el vacío y el dolor se hacían más fuertes.

“Fue un privilegio coincidir en este camino con un ser tan hermoso como tú. Mucho tiempo estuve enojado por tu partida, pero ahora entiendo que La luz que brilla con el doble de intensidad dura la mitad de tiempo y tú brillabas más que el mismo Sol”, comentó el también hijo de Maribel Guardia el año pasado, al rendir homenaje a su padre.

“He tratado de encontrar una poesía para expresar lo que siento hoy, pero no hay metáfora demasiado bella o sincera para expresar lo que quiero decir: Te extraño mucho papá y me sigue costando tanto lidiar con el hecho de que no te puedo abrazar y a veces no puedo evitar sentirme enojado, porque me faltaron muchos más momentos a tu lado, me faltó demostrarte aún más cuanto te amaba”, dijo el cantante en otra misiva. “Quisiera poder viajar al pasado con la madurez que he desarrollado desde tu partida, para encontrar una manera de ayudarte a sobrellevar tu dolor, dejar a un lado el orgullo de adolescente y decirte que siempre has sido y serás mi héroe”.

En otros mensajes honestos puestos a lo largo de los años, con tiernas imágenes junto al “Rey del Jaripeo”, Julián seguía dando muestras de su profunda tristeza por no poder tener a su papá con vida.

“No se si existe una vida después de esta, pero en este breve chispazo de consciencia tuve el privilegio de ser tu hijo y por eso doy gracias a Dios”, dijo tiempo atrás.

“Tal vez no vuelva a verte, pero tuve el privilegio de ser testigo de la vida de un ser humano tan hermoso como tu y eso para mi es un tesoro invaluable. Te amo tanto papi y en mi corazón eres inmortal”, agregó Julián.

“La verdad es que te extraño cada día más; los años no curan el dolor, pero si me han ayudado a comprender que ese dolor es testimonio de el amor tan grande que me hiciste sentir (que nunca morirá)”, comentó el hijo del intérprete de “Secreto de amor” en sus redes.

“Extraño la belleza que expresaban la música y las letras de Joan Sebastián.… pero extraño más las acciones llenas de amor que realizaba Jose Manuel Figueroa Figueroa. El mejor regalo que puedo hacerte; es la promesa de que seré un hombre libre de odios y prejuicios; que luchará como tú por: ‘Amar la vida y esperar la muerte con una sonrisa'”, fue otra de las publicaciones que Julián dedicó a su papá, fallecido el 13 de julio de 2015, a la edad de 64 años.

Mira aquí algunas de las fotos más preciadas de Julián Figueroa al lado de su papá, Joan Sebastian, a quien amó con toda su vida.