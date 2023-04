Muerte de Julián Figueroa: ¿Hijo de Joan Sebastian padecía una seria enfermedad?

Han pasado solo unas horas desde que se conoció la triste noticia sobre la muerte de Julián Figueroa, hijo del famoso cantante Joan Sebastian y la vedette Maribel Guardia, y aunque las versiones iniciales señalan que el joven murió de un infarto cardiaco, y que en su cuerpo no se encontraron sustancias ilícitas ni señales de violencia, un famoso, cercano a la familia, aseguró que el mexicano padecía una seria enfermedad.

Horas después de la muerte del cantante de 27 años, ocurrida en su residencia del barrio Jardínes de Pedregal, en la capital mexicana, el periodista de entretenimiento Gustavo Adolfo Infante, reveló en su canal de YouTube, que Julián Figueroa padecía un serio cuadro de depresión, enfermedad que según los CDC, afecta a 1 de cada 10 adultos en Estados Unidos, y que en el mundo ocasiona más de 700 mil suicidios.

Evidentemente compungido, el reportero mexicano, quien es cercano a la familia de Julián Figueroa, reveló que en los últimos días, el joven se sumió en un profundo dolor, que se hizo más evidente tras el cumpleaños de su fallecido padre, a quien le dedicó una carta, que Infante describió como una evidente misiva de despedida.

Play

JULIÁN FIGUEROA se despidió en una carta pública a Joan Sebastian #JuliánFigueroa se despidió en una carta pública a #JoanSebastian Visita mi página web: gustavoadolfoinfantetv.com/ Visita mis redes sociales: Facebook: bit.ly/GustavoAdolfoInfanteFB Twitter: bit.ly/GustavoAdolfoInfanteTw Instagram: bit.ly/GustavoAdolfoInfanteIG O en nuestras redes de Imagen Televisión YouTube: bit.ly/ImagenEntretenimientoYT Facebook: bit.ly/2psCu3R Twitter: bit.ly/2pxLq4U ¡Déjanos tus comentarios, da like, comparte y suscríbete! 2023-04-10T06:27:31Z

“Tenía días que no salía de su habitación, hay una carta póstuma, donde él habla de tremenda depresión, de la tristeza que está viviendo, que no le importa nada, que lo único que le importa es que extraña a su papá”, dijo Infante, quien agregó que “no sé si estaba tomando algún medicamento, pero la cosa es que el chavo no salía de su habitación (…) el chico no estaba bien de salud, llevaba un tiempo en que no estaba bien”.

El periodista puso de manifiesto otros datos que recabó, y aseguró que incluso el último mensaje de Julián en su Instagram, dedicado a su papá, parecía ser una carta de “adiós”, que dejaba ver que “se pensaba quitar la vida”.

Aunque hasta el momento ni Maribel Guardia ni los parientes director del joven artista han confirmado la gravedad de la depresión que enfrentaba el hijo de Joan Sebastian, sus palabras hacia su padre y mensajes compartidos en redes últimamente, hicieron que sus fans se declararan preocupados.

“A veces hay que dejar de aparentar que todos es miel sobre hojuelas y reconocer cuando nos sentimos desolados por la muerte de alguien que amamos”, fueron las última spalabras públicas de Julián en su Instagram. “Proclaman las personas el tiempo todo ha de arreglar, pero es una vil mentira cada día duele más y sin temor a herir susceptibilidades”.

Hace unas semanas el cantante compartió otro estado en su Instagram, donde dijo: “Hijo del desierto, aprende a estar solo, aprende a encontrar tu camino en la oscuridad 🖤”.

“Cómo podemos pasar desapercibidas tantas señales!!!! La depresión y ansiedad es real y es una enfermedad que debe ser tratada… no distingue clases sociales 😓”, “la depresión alcanza a todos… Ojalá se haga más conciencia de ello. 😢”, “la depresión es real 🥺”, y “si sientes que tu vida no tiene sentido, por favor habla con alguien. No estás solo y tu vida vale mucho!”, fueron algunos de los comentarios de seguidores de Julián Figueroa, tras analizar sus mensajes finales.