Juan Osorio enfrenta demanda por supuesta violencia intrafamiliar: ¿Qué pasó?

Juan Osorio está sorprendido con la demanda que enfrenta de violencia intrafamiliar. La ex esposa del productor de El Amor Invencible, Emireth Rivera, acudió a las autoridades para demandarlo. “Es sobre violencia familiar. Si estoy en ese asunto, pero como se comprenderá no puedo hablar nada al respecto hasta que no tenga una resolución”, mencionó Osorio a los medios de comunicación. “Por supuesto [me sorprendió], me conocen de todos estos años, no soy así. Pero obviamente, las personas nunca sabemos cómo reaccionan. Vamos a esperar que dicen mis abogados que están a cargo de esa situación y bueno, aquí estamos”.

Cabe mencionar que Osorio estuvo casado con Rivera de 2006 hasta el 2015. Ahora después de 7 años de terminar su matrimonio, ella decidió demandarlo. “Soy una gente que, por años, me conocen como soy. Y me extraña muchísimo, pero no me sorprende porque hay resentimientos por lo que las personas tienen ese tipo de razones. Hay una cita de una audiencia y en cuanto pase ya habré informado cómo vamos. El que nada debe, nada teme. Me siento muy tranquilo”, dijo Osorio a los medios.

Ya hubo una primera audiencia, la cual se llevó a cabo el pasado 2 de mayo en la Fiscalía de la Ciudad de México.

Osorio solo dijo que desde su punto de vista “tiene otro trasfondo”, pero sin hablar del tema hasta que el casa termine.





Por ahora, el productor se encuentra felizmente viviendo un romance con la actriz Eva Daniela, quien es 37 años menor que él. Ellos comenzaron una relación en 2021. Los medios reportan que el famoso productor se encuentra planeando casarse con la actriz de 27 años. Al parecer Osorio está tan enamorado de ella que se tatuó las iniciales de Eva Daniela. Ya hasta lo compararon con Christian Nodal. A lo que Osorio respondió que “su novia es diferente, a Belinda”. “Pues es que yo no tengo a Belinda, yo tengo una mujer madura, muy inteligente, y es una mujer hermosa, es una mujer a la que realmente no le tengo que regalar un coche para que me quiera”, dejo claro el productor. “Nunca en la vida me había tatuado nada, ni me voy a volver a tatuar nada. Me tatué porque estábamos en una comida, y de repente se acercó un tatuador a saludarnos, y era la persona que le hizo los tatuajes a Piqué y entonces de repente, me dice ‘¿tú no tienes un tatuaje?’, y le digo ‘no’, entonces me dijo ‘te regalo uno’. Le digo, ‘no eso duele mucho’”, dijo el productor, quien se marcó en su piel la letra “D” de Daniela.