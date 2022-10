Juan Osorio pone en su sitio a Laura Bozzo luego de que criticara su relación

Laura Bozzo es una de la estrellas del mundo del espectáculo que no se queda callada y es perseguida por la prensa para sacarle información con diversos temas de la farándula para que de su ácida opinión y esta vez arremetió en contra de Juan Osorio por su relación amorosa con Eva Daniela la pareja del productor de los cuales llevan 40 años de diferencia.

Juan Osorio ANUNCIA BODA con su novia 40 años menor que él Contacto: facebook.com/megustapues/ vayainteresante.com 2021-06-04T01:42:55Z

Esta polémica se originó debido a que el famoso productor de melodramas como “Velo de novia”, “Mi marido tiene familia”, “Mi corazón es tuyo”, “El último rey” entre otras se tatuó la inicial del segundo nombre de su novia Eva Daniela la joven de 27 años que se robó el corazón de Juan Osorio y del cual decidió sellar su amor tatuándose su piel, sonando todas las alarmas dentro de la opinión pública.

Laura Bozzo critica tatuaje de Juan Osorio

Laura Bozzo al enterarse de todo lo que estaba sucediendo en torno a la polémica relación de Juan Osorio decidió no pudo quedarse callada en el programa De primera mano y dio su opinión en torno a la noticia de Osorio y también invitó al análisis tras poner en contexto esta relación pero con una mujer, cómo se vería esto ante los ojos de la sociedad.

¡Juan Osorio defiende paternidad de Emilio, tatuaje de su novia y Bozzo reacciona! | De Primera Mano ¡#JuanOsorio defiende su paternidad de #Emilio, tatuaje de su novia y #LauraBozzo reacciona a que su novia sea 40 años menor que él No te pierdas lo mejor del espectáculo de lunes a viernes De Primera Mano a las 3 p.m. con Gustavo Adolfo Infante, Mónica Noguera, Addis Tuñón y Lalo Carrillo por Imagen Televisión.… 2022-09-26T22:26:38Z

“Esta chica: ‘Ay, no me quiero hacer tatuajes porque qué dirá mi papá’, pero ¿Qué dice tu papá, mi amor que estés con un hombre 40 años mayor? Si un hombre está con una 40 años menor no pasa nada, pero si una mujer está con uno 20 años menor: ‘vieja ridícula, lo mantiene’. El hombre 40 años mayor, ¿Qué periodista lo ha cuestionado?”, mencionó la conductora peruana en ‘De Primera Mano’.

El productor no se queda callado y lanza dardos a la presentadora peruana

Aunque parece que estos fuertes comentarios no fueron del agrado de Juan Osorio el cual decidió responderle a la reconocida abogada peruana para dejar muy claro que esta también mantuvo una relación con bastante brecha generacional cuando estuvo por 17 años al lado de Cristian Suárez el músico argentino y de los cuales se llevaban una diferencia de 24 años de edad.

"Estoy muy enamorada": Eva Daniela es la nueva novia del productor Juan Osorio El productor presentó oficialmente a su novia Eva Daniela ante los medios y aseguró que se encuentra muy feliz. La joven actriz, quien actualmente participa en la telenovela Qué le Pasa a mi Familia, aseguró que Osorio es su "príncipe azul" y espera que su amor dure "toda la vida". #DespiertaAmerica SUSCRÍBETE bit.ly/20L91KL VISITA EL… 2021-06-03T17:04:09Z

“Tengo una duda ¿su novio estaba de la misma edad?”, añadió. Así fue como hizo referencia una pareja que ella tuvo, se trata de Cristian Suarez, quien actualmente tiene 44 años y ella 70, siendo así una situación similar la de que vive el productor de grandes melodramas.

También muchos fanáticos critican el hecho de que el productor de 65 años se haya realizado un tatuaje con las iniciales del nombre de su novia muy al estilo de Christian Nodal y Lupillo Rivera, ambos sostuvieron una relación sentimental con Belinda. Aunque la pareja se encuentra muy enamorados y así se ve en las redes sociales pareciera que muchas no ven con buenos ojos esta creciente relación.