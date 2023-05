Jomari Goyso cambio de nombre para no morir: ¿Cuál es su verdadero nombre?

No muchos saben que Jomari Goyso no es el nombre con el cual fue bautizado cuando nació en La Rioja, España. El experto en moda y belleza de 41 años hizo una sorprendente revelación en ¡Siéntes quien pueda! este miércoles, por Univision.

Jomari, de 41 años, recordo el día que quiso morir. “El día que quería quitarme la vida, que por mucho tiempo lo quise, era en los corrales que tenía mi abuela. Yo estaba subido en la tapia del corral de mi abuela y mi abuela salió, entonces mi abuela me dijo ‘Capitán ya entra a casa’. Yo conozco a Dios a través de mi abuela. Mi abuela me enseñó el Dios que yo conozco. Yo lo vi todo de otra manera, yo no le podía hacer eso a mi abuela, a mi familia, entonces ahí me cambió la visión, el túnel oscuro que no tenía salida me cambió porque me di cuenta de que no podía seguir por ahí”, compartió Jomari en el show que conduce Julián Gil.

El presentador ya había contado ese inolvidable momento en su vida en su libro ‘Desnudo’ que en los días siguientes a ese suceso todo empezó a tomar sentido y comprendió que “no tenía que morir para nacer de nuevo”, que podía reencarnarse en otro ser, en esta misma vida, “sin necesidad de pasar por la muerte”. Y continuó: “Elegí por decisión propia nacer de nuevo”.

Justamente fue en ese momento que decidió deshacerse de su verdadero nombre, Jose María González, en lugar de morir. “Ya no sería Josemari, ahora sería Jomari Goyso. Ese sería mi nombre a partir de entonces. Y hasta me inventé otra fecha de nacimiento que le diría a todos a partir de ahora”, compartió Jomari. “Era más fácil reinventarme que morir”.

Jomari Goyso nació el 11 de octubre de 1981, dice su perfil.