Lyn May confiesa a Julián Gil que fue abusada a los 14 años

En la semana de estreno de ¡Siéntese quien pueda! EXTRA en Univision, la famosa vedette Lyn May fue la invitada especial en el programa conducido por Julián Gil.

Usualmente el invitado especial se queda en el show toda la semana, osea de lunes a viernes. En este transcurso hablan de diferentes temas que tocan los panelistas en el show. Aparte de contestar preguntas del presentador.

En esta ocasión Lyn May le confesó a Julián Gil que fue abusada a los 14 años de edad.

Lyn May, de 70 años, es una de las celebridades más populares de México, pero detrás de esa fama y glamour hay un pasado doloroso, ya que fue abusada sexualmente en su juventud. “Me llevó ese tipo y me violó, me dio que me iba a enseñar México, que estaba muy bonito y me Llevó a enseñarme la ciudad y luego me llevó a otro lado”, dijo Lyn al programa en declaraciones con Julián.

Al Gil preguntar que edad tenía cuando sufrió el abuso, la vedette respondió que tenía 14 años en ese momento triste de su vida y que nunca lo va a perdonar a su agresor.

A los 17 de años, Lyn May comenzó a trabajar en pequeños teatros desnudándose y de ahí incursionó en el cine haciendo lo mismo, convirtiéndose en una de las figuras más representativas del cine de ficheras.

Sobre ¡Siéntese Quien Pueda!

¡Siéntese Quien Pueda!, es conducido por Julián Gil y se transmite en Estados Unidos, regularmente, de lunes a viernes a las 7PM / 6c por UNIMÁS, la cadena hermana de Univision.

A partir del 1 de mayo ¡Siéntese quien pueda! transmite por Univision a las 11 a.m., hora del Este. También, cuanta con los participación de los panelistas Kerly Ruiz, Karla Gómez, Vanessa Arias, Álex Rodríguez, Lucho Borrego, Alejandra Jaramillo y Catalina Mora.

El público puede votar visitando la página web https://sientesequienpueda.com/