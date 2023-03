Pamela Silva habla de su divorcio en el programa de Jomari Goyso

Jomari Goyso estrenó este mes su nuevo programa Más Moda, Menos Filtro. La presentadora de Primer Impacto, Pamela Silva, fue una de sus invitadas. Ella le habló sobre su separación con su esposo, tema que ella no comparte muchos detalles. Pero en esta ocasión se le llenaron los ojos de lagrimas al hablar de su divorcio.

Cuando Jomari toca el tema del divorcio con César Conde, ella le contestó lo siguiente: “Nadie se casa para divorciarse. El divorcio es un luto. El divorcio es como ir a un funeral donde nadie se murió. Es muy difícil. Pero eso también no te define quien eres como persona. Obviamente tu pareja y tu relación es muy importante. En mi caso, no era yo como persona al 100 por ciento. Es importante enseñar a la mujer que uno tiene que estar completa antes del matrimonio, durante del matrimonio y después del matrimonio si llega así”.

Después Jomari le pregunta si hay algo que ella aprendió de ella tras su separación. Silva le respondió: “Dice el dicho que uno tiene una media naranja..no, uno tiene que estar completa y estar con una persona que está completa, y eso es lo más importante”.

Pamela Silva le gusta mostrar su cuerpo cuando ha trabajado mucho en él

“Cuando estoy en forma y voy al gimnasio y estoy trabajando en mi cuerpo, quiero sentirme orgullosa de los resultados de ese trabajo”, comparte Silva. “Si estoy haciendo abdominales y me estoy matando, ese fin de semana quiero estar en bikini”.

Por otro lado, Silva reveló que pega gritos cada vez que ve una cana nueva en su cabellera. “Recien me empezaron a salir [las canas]. Nunca me he pintado la base, me he hecho los rallitos. Pero [las canas] me han afectado mucho más de lo que me imagine. Cada vez que veo una cana me afecta. Estoy siendo honesta”.

Pamela Silva pidió el divorcio en 2020

Pamela Silva Conde presentó la solicitud de divorcio en enero. Fue el 23 de enero de 2020 cuando la copresentadora de Primer Impacto sometió los documentos en los que solicitaba divorciarse del ejecutivo de medios César Conde, con quien contrajo matrimonio en 2009.