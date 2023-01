Conoce quiénes han sido las ex parejas de Irina Baeva

Irina Baeva se encuentra en boca de todos luego de que se rumora su ruptura con Gabriel Soto con el cual inició una relación en el 2018 cuando esté aún estaba casado con Geraldine Bazan para luego comprometerse en el año 2020 y posponer la boda hasta que cada uno decidió tomar caminos distintos, es por eso que te comentamos quiénes han sido las ex parejas de la hermosa rusa.

Irina Baeva inició el 2023 envuelta en una ola de escándalos debido a que su relación con Gabriel Soto se encuentra en medio del escarnio público por una posible separación, a través de las redes sociales vimos cómo el actor mexicano decidió celebrar al lado de Sara Corrales y con ello comentarios sobre el cambio a la rusa por la actriz colombiana mientras Baeva se encuentra en Nueva York preparándose profesionalmente.

¿Quiénes han sido las ex parejas de Irina Baeva?

Irina Baeva nació en Rusia y a los 18 años decidió mudarse a la Ciudad de México con el deseo de comenzar a prepararse como actriz y empezó sus estudios en el Centro de Educación Artística (CEA) para luego darle paso al amor y conocer a una persona alejada de los medios de comunicación siendo este el primer novio en México de la actriz, Alfredo Abundis, el programa Chisme No Like sacó a la luz unas fotografías de la actriz y donde se conoce muy poco de la persona.

Por medio de Instagram la actriz Rusa en una ronda de preguntas y respuestas con sus seguidores, uno de ellos le preguntó ¿Quién es Alfredo Abundis? He oído que te relacionan con él”, a lo que Baeva se limitó a contestar: “Mi ex ex novio”, sin entrar en más detalles. Según relató el portal LatFan.

Emmanuel Palomares e Irina Baeva

Irina Baeva logra gran proyección en los melodramas y en los medios de comunicación. La actriz nacida en Rusia comenzó una relación de dos años con el actor venezolano, Emmanuel Palomares, quien fue su compañero en la telenovela “Pasión y Poder” en el 2015, su separación fue repentina y el venezolano aseguró que Baeva habría descuidado el noviazgo, aunque Irina comentó en una entrevista con Yordi Rosado en su canal de Youtube que nunca tuvo claras las razones por las cuales terminaron.

La actriz rusa comienza una relación con Gabriel Soto tras una ola de escándalos

Irina Baeva obtiene proyección en los melodramas en México al lograr ser la protagonista del melodrama “Vino el amor” en el 2016 haciendo pareja con Gabriel Soto y siendo este el primer encuentro de ambos tanto en la ficción como en la vida real, pero fue en el año 2018 que dieron dar a conocer su romance para hoy día encontrarse en medio de una ola de escándalo por una posible ruptura donde aún ninguno se ha pronunciado de manera oficial sobre la situación que están viviendo.