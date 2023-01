¿Cuál es la verdadera nacionalidad de Irina Baeva?

Irina Baeva se dio a conocer en México tras sus trabajos en distintos melodramas que la han posicionado en la televisión hispana, ahora su imagen es reconocida por su talento y su indiscutible belleza, no ha estado alejada de la polémica tras iniciar un romance con el actor Gabriel Soto cuando aún estaba casado con Geraldine Bazán. A través de su cuenta de Instagram somos testigos de su fotos que cautivan a su público.

Irina Vitalevna Baeva es una actriz radicada en México y en el año 2012 ingresó al Centro de Educación Artística (CEA) y su debut en la pantalla chica fue con el personaje de “Katia” en la telenovela “Muchacha Italiana viene a Casarse” hasta lograr su primer protagónico en “Vino el amor” al lado de Gabriel Soto marcando un excelente inicio para su carrera.

¿En que país nació Irina Baeva?

Irina Baeva nació un 25 de octubre del año 1992 en Moscú, Rusia, siendo esa su nacionalidad. La actriz aprendió hablar español en su país natal y comenzó a tener mayor fluidez viendo telenovelas mexicanas, después de terminar la secundaria, decidió estudiar periodismo y relaciones públicas en la Universidad Estatal de Moscú, pero abandonó sus estudios para mudarse a la Ciudad de México.

Irina Baeva obtiene el premio a mejor revelación femenina por su papel de “Daniela Montenegro” en “Pasión y poder” siendo esta su segunda telenovela que fue el inicio para que la rusa se diera a conocer en el medio artístico y su belleza fuera calando en la televisión hasta hoy en día ser una de las actrices más cotizadas de la industria. Asimismo, su idioma materno es el ruso pero su gran habilidad para hablar español ha permitido que Baeva esté posicionada en el medio.

¿Cómo se encuentra su relación con Gabriel Soto?

Irina Baeva comenzó una relación con Gabriel Soto en el 2018 cuando este aún seguía casado com Geraldine Bazan, actualmente se encuentra en rumores de una ruptura luego de que la pareja anunció una boda estaba en sus planes, pero para sorpresa de todos, la fecha de la esperada celebración comenzó a postergarse. Asimismo, ambos decidieron eliminar cualquier rastro de su amor en sus redes sociales. A través de su cuenta de Instagram somos testigos de la belleza de la rusa que ha permitido conquistar el mercado latino y también tiene sus deseos de ampliar su carrera, estando preparándose y estudiando en New York para emprender nuevos proyectos, alejada totalmente de una vida al lado de Gabriel Soto, aunque la pareja han desmentido los rumores de una separación.

Irina Baeva y su deseo de ser mexicana

La actriz nacida en Rusia ha hecho vida y carrera artística en México, pero uno de sus mayores anhelos es tener la tener la nacionalidad mexicana. “Me encantaría, lo único malo es que, como todos los trámites burocráticos, es bastante tardado y complicado y no he tenido tiempo de hacerlo. Ya soy residente permanente y de hecho este año ya son diez años de que me vine a vivir para acá, así que en definitiva la nacionalidad es mi siguiente paso“, dijo Irina y así lo reseño el DiarioNY.