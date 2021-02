Irina Baeva responde a críticas por el tamaño de su anillo de compromiso [VIDEO]

En una reveladora entrevista exclusiva con la periodista Mara Patricia Castañeda, Irina Baeva rompió el silencio sobre las críticas que ha enfrentado por el tamaño del anillo de compromiso que recibió por parte de su pareja sentimental, el actor Gabriel Soto.

“Este momento tan bonito y romántico en la playa, que se hinca el hombre al que amas y que te dice: ‘¿Te quieres casar conmigo?’. Qué más da el tamaño del anillo. Aparte yo lo amo, me encanta, lo amo a él y amo mi anillo. Se me hace totalmente fuera de lugar y se me hace muy superficial”, aseguró Baeva en la entrevista al referirse al tamaño de su anillo de compromiso.

A mediados del mes de enero de 2021, Irina Baeva y Gabriel Soto anunciaron de manera sorpresiva que se habían comprometido. En una conversación con la revista ¡HOLA! México, la pareja de actores confesó que se comprometieron en las paradisíacas playas de Acapulco en el mes de octubre de 2020.

Hasta el momento, Soto y Baeva no han dado a conocer la fecha en la que planean casarse. Sin embargo, las estrellas han llegado a mencionar que es posible que su matrimonio se realice después de que concluya la pandemia del COVID-19.

En su entrevista con Castañeda, la actriz de origen ruso admitió que su relación amorosa con Gabriel Soto se encuentra muy bien consolidada y que han podido superar obstáculos en su vida en pareja: “Es una relación sólida al día de hoy, es tan bonita, de confianza y nos amamos y estamos felices, y luchamos contra viento y marea prácticamente. Nos vamos a casar y queremos formar una familia. Estamos contentos, a pesar de todas las cosas que han sucedido, de lo que se ha dicho por allá y por acá, aquí estamos y estamos juntos, y lo hemos superado”.

Baeva y Soto dieron a conocer su relación amorosa de manera pública en el año 2019. Desde entonces, la pareja se ha mantenido más unida que nunca y se ha sobrepuesto ante las fuertes críticas por parte de la prensa mexicana.

La intérprete de 28 años le confesó a Mara Patricia Castañeda que a ella le ha tocado enfrentar la parte más difícil en su relación amorosa con Gabriel Soto, esto tras los señalamientos que aseguraban que fue la causante de la separación del actor con Geraldine Bazán.

“A pesar de todo lo que se ha dicho, aquí estamos, y estamos juntos. Lo hemos superado, han sido altas y bajas, momentos a lo mejor difíciles para mí, a lo mejor difíciles para él, pero nos estamos apoyando en todo esto y siempre nos hemos apoyado para lidiar con una situación complicada. Siento que a mí me tocó la parte más difícil”, reiteró Baeva.

La actriz admitió que el inicio de su relación amorosa con Soto fue un “calvario” para ella por el proceso de separación que enfrentaba el actor: “Se han dicho muchísimas cosas, a lo mejor sí fue un error, a lo mejor nos precipitamos nosotros al iniciar una relación cuando él estaba separado y no divorciado. Ninguno de los dos quisimos lastimar nunca a nadie”.

