José Manuel Figueroa revela el por qué no han repartido la herencia de Joan Sebastian

El próximo 13 de julio es el aniversario luctuoso del cantante Joan Sebastian. Lo que quiere que han pasado ocho años de su fallecimiento y aun no se ha repartido su herencia. Una de las razones principales ha sido porque el cantante no dejo un testamento. Después de la inesperada muerte de su hijo Julián Figueroa, hubo un atraso ya que su hijo Jose Julián tuvo que tomar su lugar para recibir lo que le correspondía a su desaparecido padre. Otro retraso es que todavía no han podido solucionar el descontento de Juliana Figueroa, según José Manuel Figueroa.

Juliana es una de las herederas de Joan Sebastian, y ella no está de acuerdo con la fortuna declarada.

A casi tres meses del fallecimiento de su hermano, y aunque José Manuel Figueroa confiesa que es difícil vivir sin Julián Figueroa, el proceso por la sucesión intestamentaria de los bienes del ‘Ídolo del pueblo’ sigue a paso lento, esto porque su hermana Juliana Figueroa está entorpeciendo el juicio de reclamación.

“Desgraciadamente, la muerte de Julián si retrasa la sucesión [intestamentaria] de mi padre, un poco. Obviamente, tiene que entrar también José Julián”, explicó José Manuel Figueroa a los medios de comunicación. “Lo bueno, por lo que tengo entendido, están muy de acuerdo y van marchando hacia el mismo lado, Marco, Imelda y Maribel y eso es positivo para nosotros”.

Respecto a la posición de su hermana Juliana, el cantante dejó claro que no cuestiona sus decisiones; aunque sabe que sería más fácil que buscara llegar a un acuerdo en su propio beneficio. Al parecer, la hija del ‘Rey del jaripeo’ solicitó un juicio paralelo en Texas, así como una rendición de cuentas de los bienes de su padre, entorpeciendo con esto el ya extenso proceso de repartición, y por ello su hermano le envió un contundente mensaje. “Todo lo que se ha peleado durante ocho años o la situación que ha limitado o ha entorpecido el proceso de mi padre, no ha sido fácil. Quiero pensar que lo ideal para mi padre hubiera sido ver a sus hijos unidos y juntos. Respeto su decisión, su forma de pensar si [Juliana] ella cree que es de esa forma, adelante, no pasa nada”, expresó. “Creo que ya llega un momento, en la madurez de cada persona, que se percata que es mejor un buen arreglo que un mal pleito”.

El encargado del proceso legal de la herencia de Joan Sebastian ha declarado que todo seguirá su curso hasta que pueda solucionarse. Así que será cuestión de tiempo y entendimiento entre las partes.