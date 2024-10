Fuertes críticas hacia Michelle Galván por entrevista con Tekashi

🎤 6ix9ine abandona entrevista exclusiva con Primer Impacto para no hablar de la demanda que interpuso Yailín ‘La Más Viral’ en su contra. El cantante abandonó la conversación cuando Michelle Galván abordó el tema de la demanda que su expareja Yailín ‘La Más Viral’ interpuso en su contra. “Vamos a cambiar de tema porque la próxima pregunta que me hagas de ese tema, no me voy a quedar callado”, dijo el artista antes de abandonar la entrevista. 📺 No te pierdas Primer Impacto de lunes a viernes a las 5pm/4C por @univision. #6ix9ine #Música #Hispanos #Yailinlamásviral #PrimerImpacto

♬ sonido original – Primer Impacto