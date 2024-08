Michele Galván habla de cómo está viviendo su proceso de divorcio

La presentadora de noticias de Univision, Michelle Galván, anunció que se estaba divorciando después de 10 años de matrimonio con el chef Fernando Guajardo, con quiene tiene una hija, Megan. Galán no dio detalles sobre porque se estaba separando. Hasta ahora la periodista decidió hablar del tema.

La presentadora de Primer Impacto habló de su divorcio en “Yo Puedo, Tú Puedes”, el podcast de la mentora y coach de vida Margarita Rosa.

Galván compartió que durante este proceso del divorcio cuenta con el apoyo de una psicóloga. “Tengo la bendición de contar con el apoyo de una psicóloga, muy importante..Tengo la bendición de contar con Maricela que ha sido un ángel en mi vida…Cuando yo llegué con Maricela, se me hace uno de la garganta, porque yo llegué perdida, yo llegué destrozada, yo llegué echa pedazos, y no sabía cómo ser mamá en ese momento con lo que yo vivía, como que no quería expresarle a mi hija lo que lo que estaba pasando, y no quería que fuera parte de esto, de este huracán, y Maricela me reconstruyó y me sigue reconstruyendo… Eso es bien importante, como mamás tenemos que reconstruirnos a base de amor propio, a base de esfuerzo, a base de muchos sacrificios, y de amor, el amor todo lo puede”, dijo Galván.

Cabe mencionar que de acuerdo a la documentación en los tribunales del condado Miami-Dade, la periodista mexicana presentó el pasado 30 de abril una solicitud para disolver su matrimonio.

Galván asegura que nunca hablará mal de su ex esposo. “Respetar a los padres, porque una vez más, cuando vemos a nuestros hijos somos mitad y mitad, y en mi caso yo respeto profundamente a Fernando, estoy muy agradecida con él de todo lo que hemos vivido, todo lo bueno y lo malo como todas las parejas, y todos los caminos que hemos andado, en donde fuimos compañeros de vida… Nunca le hablaré mal a mi hija de su padre, porque es hablar mal de ella, así que no esperen una declaración mía hablando mal de su padre, al contrario, admiro a Fernando, él también es un gran papá, y sé que va a estar presente en la vida de Megan, y va a ser una niña muy feliz porque sus papás decidieron ser felices por separado”, expresó Galván. Abajo puedes ver la entrevista completa.