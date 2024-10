Tekashi firma contrato de $6 millones de dólares: ¿De qué se trata?

Tekashi suma 6 millones de dólares a su cuenta bancaria tras firmar contrato récord con Kartel Music. Según TMZ, el cantante de raíces mexicanas grabará un nuevo álbum con artistas regionales mexicanos y realizará una gira por Estados Unidos, México, Centro y Sudamérica.

El rapero ganará 1 millón de dólares por un álbum de 10 canciones y 250 mil dólares por cada espectáculo de una gira, lo que se traducirá en casi 6 millones de dólares en ganancias.



Pero el contrato de 6 millones de dólares viene con condiciones. Al aceptar el trato, el controversial rapero se compromete a eludir los problemas legales y los problemas digitales y, al mismo tiempo, evitar el arresto. Lo que quiere decir que Tekashi tendrá que portarse bien y no puede ser arrestado durante la duración de este contrato.

Además de recibir millones, una gran cantidad se ira para la deuda que tiene con el servicio de impuestos de Estados Unidos.

Pero no es secreto que Tekashi ha tenido varios problemas legales en el pasado. Hace unas semanas el Quinto juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional “declaró la rebeldía a Daniel Hernández, conocido mundialmente como Tekashi, acusado de violencia de género en contra Yailin la más viral”, informó Lístin Diario. “El tribunal de alzada al imponer la rebeldía y dictó orden de arresto en contra de Tekashi 69, por no comparecer al tribunal, no obstante haber sido citado debidamente a la audiencia seguida en su contra, luego de que fuera denunciado por violencia de genero por la madre de Yailín, la señora Wanda Díaz”.

🇲🇽🇩🇴Tekashi 6ix9ine se enoja porque le preguntan por Yailin La Más Viral en una entrevista de Primer Impacto. “Vamos a cambiar de tema porque la próxima pregunta que me hagas de ese tema, no me voy a quedar callado”, dijo Daniel Hernández, cuando le preguntaron por la demanda.… pic.twitter.com/eHpoWEQrJA — Hoy en RD 🇩🇴 (@HoyEnRD07) October 8, 2024

Y el mes pasado, Tekashi 6ix9ine decidió usar su drama con su ex para generar algunas vistas. Así es, Tekashi uso sus redes para hacer público su problema que tiene con su ex novia, la cantante Yailin La Mas Viral.

Además el nuevo disco del artista, que lanzó en septiembre, se titula “Repuesta” junto con un video dirigido a Yailin La Mas Viral.