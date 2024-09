Yailin “la más viral” demanda a Tekashi: ¿Cómo reaccionó él?

La cantante dominicana Yailin “la más viral” presentó una demanda contra su expareja Tekashi 6ix9ine, en una corte de Florida. Jorgina Lulu Guillermo Díaz, nombre de pila de Yailin, lo acusa de haber abusado de ella física, emocional, sexual, abuso financiero y también explotación.

El pasado viernes 20 de septiembre en el programa Al rojo vivo de la cadena televisiva Telemundo, la también exesposa de Anuel AA dio detalles de los tormentosos momentos que vivió durante su relación con Tekashi, en los que mencionó que sufrió abuso físico, psicológico y sexual por un año. “En estos documentos, Jorgina Lulu Guillermo Díaz acusa a Daniel Hernández de abuso físico, emocional, sexual, abuso financiero, fraude financiero y también explotación”, dijo la presentadora Lourdes Stephen en el noticiero de Telemundo.

Yailin también alega que Tekashi, cuyo nombre real es Daniel Hernández, la manipuló, la avergonzó y la obligó a someterse a cirugía plástica y otros procedimientos cosméticos innecesarios.



Los reportes señalan que la relación terminó en agosto de 2024, luego que la dominicana descubriera que fue víctima de un fraude por parte del cantante de ascendencia mexicana. Yailin también acusó al rapero de haber filtrado videos íntimos de ella en las redes sociales. “A veces uno no está tan feliz, porque uno no cura tan rápido”, mencionó la dominicana de 22 años en la entrevista. “Esto ha sido muy grande para mí, porque no tengo el apoyo de mi familia”.

Ella dice que después de que terminó la relación, Tekashi publicó videos y fotos íntimas y sexualmente explícitas de ella en la aplicación X, plataforma antes conocida como Twitter, sin su consentimiento. Ella dice que las publicaciones se eliminaron desde entonces, pero aún así le causaron daño emocional. Yailin pide más de un millón de dólares por daños y perjuicios y quiere que el tribunal le impida publicar imágenes o vídeos más explícitos de ella.

Tekashi reacciona a la demanda

Tras enterarse de la demanda, Tekashi le dijo a TMZ que él la ayudó a Yailin cuando ella no tenía dinero: “Todas esas joyas son mías… ese auto en el que ella viaja lo compré… el zapato del ático [sic] que compré en la República Dominicana lo compré… Cuidé de su familia, hija, cuando la conocí. Ella tenía un bebé de 2 meses; le puse pañales y comida en la mesa”. Está convencido de que las acusaciones de la demanda son mentiras.

Tras darse a conocer la demanda, Tekashi compartió en una historia de Instagram con la frase “Es mejor ir contra el diablo que contra mí”.