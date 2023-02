¿Francisca Lachapel está embarazada nuevamente?

Francisca Lachapel podría encontrarse en la dulce espera de su segundo hijo, tal y como especularon sus fanáticos por una reciente publicación en Instagram. La conductora de televisión dominicana no se ha pronunciado al respecto, pero en reiteradas ocasiones ha dado a conocer que le gustaría tener más hijos.

En un video acompañada de Chef Yisus en la alfombra magenta de Premio Lo Nuestro 2023, se puede apreciar a Francisca acariciando su barriguita mientras posaba para las cámaras del show “Despierta América” de Univision, lo que despertó la curiosidad de sus miles de fanáticos sobre un posible nuevo embarazo.

Las reacciones de los usuarios en línea no se hicieron esperar: “Francis embarazada”, “Creo que ella está embarazada, se toca muy sutil su pancita”, “Se toca mucho la panza, típico de una mujer embarazada”, “Bebé a bordo”, “Está embarazada por como se agarra la pancita”, “Bebé a bordo, esa tocadita de pancita la delata”, “¿Por qué se tocó la pancita como si estuviera embarazada?”.

En la actualidad, Francisca Lachapel se encuentra felizmente casada con el empresario italoamericano Francesco Zampogna. La pareja le dio la bienvenida a su primer hijo juntos en el mes de julio del 2021.

Gennaro Antonio Gamelier Zampogna es el nombre del primogénito de Lachapel y Zampogna. El pequeño nació en la ciudad de Miami durante el 07 de julio de 2021 y pesó 8.4 libras.

En una serie de preguntas y respuestas con sus fanáticos en la plataforma de Instagram en el mes de noviembre de 2021, Francisca respondió a un usuario que le cuestionó cuándo tendría otro hijo: “Más pronto de lo que se imaginan”, fue la respuesta de la presentadora de televisión.

En una entrevista con la revista HOLA! USA en diciembre de 2021, Francisca reveló que sufrió dificultades durante su primer embarazo, lo que le generó una gran incertidumbre sobre la posibilidad de quedar embarazada nuevamente.

“En el embarazo yo no me sentí tan bien y yo pensé que después del embarazo yo jamás me volvería a embarazar yo decía: ‘Esto no es como me dijeron'”, expresó la ganadora de Nuestra Belleza Latina.

Sin embargo, Lachapel puntualizó a la revista HOLA! USA que sus preocupaciones eran parte del pasado y que ya estaba lista para quedar embarazada nuevamente: “A mí ya se me olvidó eso, estoy ready para embarazarme y tener el otro, ¡te lo juro! Es que es tanta la felicidad que dan los hijos… Es verdad lo que te me decían (en el embarazo de Gennaro), ‘tú te sientes así ahora, pero se te va a olvidar’ y yo les decía ‘como se me puede olvidar sentirme tan mal como me siento’. Pues mira, se me olvidó y yo ya quiere tener otro u otros, ¡otros!”.

A pesar de su ajetreada agenda profesional, Francisca Lachapel siempre se ha preocupado por tener a su primogénito Gennaro como su principal prioridad. A través de sus redes sociales, la estrella dominicana suele compartir videos de su día a día en su faceta como madre.

Lachapel anteriormente ha admitido que tanto ella como su esposo Francesco Zampogna tratan de mantener al pequeño Gennaro lo más cercano posible a sus raíces dominicanas e italianas.

De acuerdo con información reseñada por Univision, la presentadora del show “Despierta América” le habla a su hijo en español, mientras que su esposo le habla en italiano, esto con la intención de que el pequeño pueda dominar ambos idiomas con completa fluidez desde muy temprana edad.