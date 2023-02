Murió la esposa del actor John Schneider: ¿Cómo murió?

El actor y miembro del elenco de “Dancing With the Stars”, John Schneider, está de luto por una terrible pérdida esta semana. La esposa de Schneider, Alicia Ann Allain Schneider, murió a sus 53 años de edad, según un obituario en línea.

Esto es lo que necesitas saber:

Alicia Allain murió en su casa rodeada de su familia

El obituario dice que Allain “falleció en su casa rodeada de su familia mientras respiraba por última vez durante el martes 21 de febrero de 2023, a la edad de 53 años”.

El texto también incluía el versículo bíblico Apocalipsis 21:3-4, que dice: “[3] Y oí una gran voz desde el trono que decía: He aquí, la morada de Dios es con el hombre. Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. [4] Enjugará toda lágrima de sus ojos, y la muerte no será más, ni habrá más llanto, ni llanto, ni dolor, porque las cosas anteriores han pasado”.

Según el obituario, además de Schneider, a Allain le sobrevive su hija Jessica, su hijastra Karis, una nieta llamada Sierra, sus padres, su hermano y una abuela.

También dice de Allain:

De Brusly a Hollywood y viceversa, Alicia fue una fuerza que inspiró a otros, fue amable y generosa con todos los que conoció. Ella siempre se puso en último lugar. Era muy protectora con sus padres. Era la mamá osa que protegía a todos sus cachorros. Fue una luchadora hasta el final. Alicia será extrañada poderosamente.

Allain y Schneider se casaron en 2019 en John Schneider Studios en Louisiana. En ese momento, la boda de la pareja fue simplemente “ante Dios” porque Schneider todavía estaba en proceso de finalizar su divorcio de su segunda esposa, Elly Schneider, según People.

“Esta ha sido una celebración maravillosa, un santuario de amor. Simplemente un día perfecto para celebrar con amigos y familiares”, dijo Allain a People, y Schneider agregó: “Feliz es una palabra demasiado pequeña”.

Allain fue actriz y productora en Hollywood. Ella apareció en las películas de la década de 1990 “Caged Fear”, “Leather Jackets” y “Almost Holywood”. Más tarde, volvió a actuar en la película de 2022 escrita y dirigida por Schneider llamada “Tres Leches”. En el medio, fue una productora prolífica en muchos proyectos, incluidas dos películas navideñas para televisión llamadas “The Farmer and the Belle: Saving Santaland” y “A Royal Christmas Engagement”, según su perfil de IMDB.

John Schneider llamó a su esposa ‘Mi sonrisa’

Además del obituario, Schneider publicó sobre la muerte de su esposa en Facebook, plataforma en donde habló sobre “Sonrisa”, que es como la llamó.

“Mi hermosa sonrisa no tiene dolor, vive en su nuevo cuerpo junto a Jesús”, escribió Schneider. “Respete nuestra privacidad durante este tiempo de dolor. Por favor, no haga ninguna pregunta. Si tiene fotos de nosotros y de nuestro evidente amor y adoración, publíquelas a continuación. Por último… Abraza fuerte a tus seres queridos y hazles saber cómo te sientes. Nosotros siempre lo hicimos”.

Desde su muerte, Schneider ha publicado varios videos y fotos en Facebook recordando a Allain.

En uno, ellos están bailando juntos en lo que él llama “un momento hermoso”, y en otro habló sobre este momento de “dolor inimaginable”.

Schneider escribió: “Este es un momento de dolor inimaginable para mí. El dolor es una palabra demasiado pequeña. Escuché decir que ‘con un gran amor viene una gran tristeza’. No tenía idea de lo que eso significaba hasta ahora”.

Él continuó mencionando:

Alicia fue el combustible que hizo funcionar mis sueños más grandes. La inspiración detrás de cada pensamiento creativo. El tejido mismo de mi alma. El pegamento que me mantuvo unido. La extraño más de lo que cualquier palabra podría describir. El dolor es una palabra demasiado pequeña. El amor mismo es una palabra demasiado pequeña. Gracias por sus pensamientos, preocupaciones y oraciones. Continúe publicando las gloriosas fotos que capturó de mi sonrisa y yo cambiando nuestro mundo y, a veces, el suyo, un beso a la vez porque esas imágenes ayudan. Continúe orando por la fuerza mía y de mi hermosa familia para soportar estos momentos tan difíciles. Si me ves en algún lugar del escenario o en la cola de una cafetería, no me preguntes cómo estoy. La respuesta está ‘rota’ y actualmente es demasiado difícil para mí entender y ciertamente muy doloroso de verbalizar. Ella los amaba a todos y habló de cuán dedicados y leales han sido todos estos años y los amo junto con ella. Desnudo conmigo por este camino lleno de baches y traicionero que nunca soñé que tendría que viajar. Ten paciencia con mi inimaginable proceso. Gracias Señor por compartir el don de Alicia conmigo. Nunca seré el mismo y sé que, de alguna manera, todavía somos y siempre seremos el “Equipo a vencer”.

Schneider también advirtió a sus fanáticos sobre los estafadores que intentan hacer parecer que han creado un fondo de caridad a nombre de Allain. Él dijo que su familia no ha creado nada de eso. En cambio, a la familia le encantaría que la gente apoyara a los artistas independientes como una forma de honrar la memoria de Allain.

“Puedo asegurarles que mi Sonrisa querría que la honren apoyando el pensamiento independiente apoyando a un músico, cineasta o escritor independiente en algún lugar”, escribió la estrella de “Dukes of Hazard”. “¡Alicia era ferozmente independiente! Nuestro tesoro de música y películas realizadas en JSS es sin duda un testimonio de ello. No tenemos nada establecido para aceptar donaciones en su nombre y no creo que lo haga. En cambio, si desea mostrar su apoyo a nuestro sueño, busque un artista independiente y apóyelo. Si somos ese artista independiente, vaya a nuestra tienda y elija uno o dos sueños del estante y póngalos en su carrito de compras. Se lo agradecería y sé que ella también lo haría”.

Schneider compitió en la temporada 27 de “Dancing With the Stars” junto a su compañera profesional Emma Slater. Ellos terminaron en el 7mo lugar.

Traducción al español de la nota original de Heavy.com.