RBD presenta el tema musical “S.H.E.A” (+ESCÚCHALO AQUÍ)

Tras agotar las entradas en más de 46 shows musicales de su nueva gira musical, RBD sorprendió a sus fanáticos con el lanzamiento de nueva música después de más de una década. El nuevo tema, titulado “S.H.E.A”, ya se encuentra disponible en las principales plataformas musicales.

Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Uckermann nos comparten una nueva versión de su éxito “Siempre He Estado Aquí”.

El tema musical “S.H.E.A”, producido por Andres Torres y Mauricio Rengifo, suma ahora la voz de Dulce María para hablarle directamente a la nostalgia de todos los fanáticos en este increíble año.

ESCUCHA AQUÍ “S.H.E.A”, EL NUEVO TEMA MUSICAL DE RBD

El fenómeno multigeneracional RBD ha hecho historia al romper récord en ventas en todo el mundo para su nueva gira musical. Recientemente, la agrupación mexicana anunciaron una serie de conciertos en Colombia que causaron furor entre los fanáticos de ese país, quienes agotaron las entradas en cuestión de minutos.

Hasta el momento, la gira de RBD ha vendido más de 1.4 millones de boletos en menos de un mes, el primer show se llevará a cabo en el Sun Bowl de El Paso, Texas, durante el 25 de agosto.

RBD se sumergirá en una gira mundial que visitará las principales ciudades de países como Estados Unidos, México, Brasil y Colombia.

RBD lanzó el tema “Siempre He Estado Aquí” (En Vivo) en el año 2021

Después de hacer historia con el live stream “Ser O Parecer” que se convirtió en el show virtual latino más exitoso del 2020, RBD presentó “Siempre He Estado Aquí” (En Vivo), su primer sencillo de lo que será su próximo álbum musical después de varios años alejados de la música.

El video de “Siempre He Estado Aquí” (En Vivo) se encuentra completamente disponible en la plataforma de Youtube y cuenta con la sorprendente suma de más de 5.2 millones de reproducciones desde su lanzamiento en el mes de febrero de 2021.

Alrededor de 2.5 millones de personas alrededor del mundo presenciaron de manera virtual el show “Ser O Parecer” de RBD. Durante el concierto, la agrupación mexicana interpretó el tema musical “Siempre He Estado Aquí” con imágenes que mostraban a más de 600 fanáticos coreando el exitoso tema musical.

El live stream “Ser O Parecer” de RBD fue una iniciativa que llegó en medio de las restricciones que se vivían a nivel mundial por la pandemia del Coronavirus.

