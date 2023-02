Premio Lo Nuestro 2023: Todo lo que sucedió en la premiación

Bajo el lema “El Mundo Es Lo Nuestro”, Premio Lo Nuestro de Univision celebró anoche su 35° edición con un show inolvidable que entregó estrenos mundiales, artistas que por primera vez se presentaron en la gala, colaboraciones especiales, debuts televisivos y mucho más.

La ceremonia de este año de Premio Lo Nuestro se celebró durante horas de la noche del jueves 23 de febrero en el Miami-Dade Arena de la ciudad de Miami, Florida.

Los creadores de éxitos regionales mexicanos Grupo Firme fueron los mayores ganadores de la noche con seis galardones Premio Lo Nuestro. Les siguieron Karol G y Sebastián Yatra con cuatro reconocimientos cada uno. Bad Bunny, Bizarrap, Daddy Yankee y Shakira recibieron tres premios cada uno.

El show de premiación a la música latina de mayor trayectoria en el mundo arrancó con las presentaciones de dos de los anfitriones del programa. El artista más nominado de la noche, Sebastián Yatra, presentó el debut televisivo de su nuevo sencillo “Una Noche Sin Pensar” seguido del estreno mundial de “No Es Mi Culpa” de Paulina Rubio.

La noche incluyó un emocionante número de las superestrellas mundiales Maluma y Marc Anthony con su nueva colaboración “La Formula”.

Otra presentación destacada fue la mezcla de éxitos de la estrella urbana Ozuna. La estrella del regional mexicano Christian Nodal presentó un estreno televisivo inolvidable de “Cumbión Dolido” y en colaboración con la sensación del pop argentino Tini, “Por El Resto De Tu Vida”.

Sebastián Yatra presenta 'Una Noche Sin Pensar' | Premio Lo Nuestro 2023

Premio Lo Nuestro otorgó el prestigioso reconocimiento Premio Lo Nuestro a la Trayectoria, Premio Lo Nuestro Legado Musical al Género Urbano y el Premio Lo Nuestro a la Excelencia a Víctor Manuelle, Ivy Queen e Intocable, respectivamente.

La pionera “Reina del reggaetón” Ivy Queen hizo historia como la primera artista femenina en recibir ese premio. Durante la ceremonia, el ícono puertorriqueño subió al escenario y presento sus grandes éxitos y temas clásicos, incluyendo “Yo Quiero Bailar”.

Los gigantes de la salsa Gilberto Santa Rosa, Jerry Rivera, Noel Schajris, Norberto Vélez y Tito Nieves se unieron para rendir homenaje a las tres destacadas décadas de Víctor Manuelle en la música latina con una presentación conmovedora de “Tengo Ganas”, “Dile A Ella” y “He Tratado”. Para honrar su premio especial, Intocable interpretó un popurrí de “Si Me Duele Que Duela” y “No Me Hablen De Amor” junto a Pepe Aguilar y Grupo Firme.

Play

Homenaje a Víctor Manuelle en Premio Lo Nuestro 2023

Otros momentos memorables incluyen el segmento de nuevos artistas de este año con el rapero puertorriqueño Álvaro Díaz interpretando “Babysita </3”, “Lentito” y “1000Canciones”, la aclamada cantautora Elena Rose con “Bayamón” y la interpretación de “Bemaste” por la sensación argentina Tiago PZK.

Tomando el escenario de PLN por primera vez estuvieron la popular banda regional mexicana La Adictiva con una presentación especial de su éxito “JGL”, el cantautor sierreña Carin León quien interpretó “No Es Por Acá” y “Pedazo de Tonto”, y Aymée Nuviola y la sensación española Melendi quien entregó una increíble interpretación de “Pan Para Yolanda”. La noche concluyó con un emotivo homenaje a la mujer a cargo del reconocido pianista y compositor Arthur Hanlon junto a las poderosas Ivy Queen, Lupita Infante y Goyo, quienes interpretaron “Ya Te Olvidé”, “Without You” y “Gotas de Lluvia” de sus exitosos álbumes Piano y Mujer I y II.

El programa de tres horas fue conducido por Paulina Rubio, Alejandra Espinoza, Sebastián Yatra y Adrian Uribe con Migbelis Castellanos y Arana Lemus como anfitrionas detrás del escenario.

La dinámica alfombra magenta y pre-show “Noche de Estrellas” fue presentada por Pamela Silva, Michelle Galván, Gabriel Soto, Migbelis Castellanos, Raúl De Molina, Jomari Goyso, Arana Lemus y Yayis Villareal.