Alejandra Espinoza se someterá a tratamiento para quedar embarazada nuevamente

Alejandra Espinoza no pierde la esperanza de convertirse en madre nuevamente, pese a sus padecimientos de salud que le han impedido materializar su sueño durante los últimos años. En la actualidad, la estrella de Univision es madre de un varoncito llamado Matteo, fruto de su matrimonio con el coreógrafo puertorriqueño Anibal Marrero.

En una reciente entrevista con la periodista Mandy Fridmann, Espinoza reveló que se someterá a un tratamiento de fertilidad para tratar de quedar embarazada y poder convertirse en madre por segunda ocasión.

“Me ilusionaría mucho ser madre nuevamente. Me voy a someter a un tratamiento, algo que no me había pasado por la cabeza nunca. Yo decía: ‘Si Dios no quiere que me embarace, no me voy a embarazar’. Ahora digo: ‘Bueno, pero a lo mejor así es mi manera. Es la manera en la que me toca embarazarme’. Voy a hacer ese último intento”, confesó la conductora de televisión mexicana en la entrevista.

Los médicos de cabecera de Alejandra Espinoza anteriormente le habían dicho que ya no podía quedar embarazada de manera natural como consecuencia de problemas de salud. Sin embargo, ella recurrirá a otras alternativas con el propósito de darle un hermanito o hermanita a su primogénito.

“Me daba mucho miedo llegar al punto de ir a un doctor y hacerme un tratamiento porque tengo mucho miedo del resultado. Tengo miedo que el resultado no sea como yo quiero y entonces ya hacerme la idea de que ya no va a pasar. Yo quiero, pero si no pasa después del tratamiento, pues ahora sí voy a tener que tomar mucha terapia a lo mejor y voy a tener que llorar mucho, pero por lo menos voy a saberlo”, dijo Espinoza en la entrevista con Fridmann al momento de referirse a la posibilidad de que el tratamiento de fertilidad no sea exitoso.

La presentadora de “Nuestra Belleza Latina” admitió que le hace mucha ilusión ser madre nuevamente: “Cuando la gente me preguntaba si quería otro bebé, yo siempre decía: ‘Bueno, que sea lo que Dios quiera. Yo estoy feliz con Matteo, me siento muy bendecida’. La verdad es que sí quiero otro bebé, sí quisiera ser mamá de nuevo”.

Antes de dar a luz a Matteo en marzo de 2015, Alejandra Espinoza sufrió tres abortos espontáneos por complicaciones de salud. La revista HOLA! USA informó que la presentadora de televisión renunció a “Sábado Gigante” tras enterarse que estaba embarazada, esto con el propósito de guardar absoluto reposo y no correr ningún riesgo durante su embarazo.

Aiden Matteo Marrero Espinoza nació el 11 de marzo de 2015. Después del nacimiento de su primogénito, Espinoza había tratado de quedar embarazada con el propósito de tener una familia mucho más grande. Sin embargo, su sueño no se ha materializado debido a problemas de salud que han dificultado la posibilidad de concebir a un hijo de manera natural.

En septiembre de 2022, Espinoza informó en su podcast “Entre hermanas” que sus médicos le habían informado que la posibilidad de quedar embarazada de manera natural quedaba completamente descartada en este punto de su vida. Ante la devastadora noticia, la ganadora de Nuestra Belleza Latina se mostró muy optimista y no descartó la idea de adoptar a un niño en un futuro no muy lejano.